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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

«Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей — с «Ромой», «Аталантой» или «Сампдорией», — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» клуба.

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Реала» за € 117 млн, подписав с итальянским клубом четырёхлетний контракт. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в Серии А, став автором 10 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.

После 15 туров «Ювентус», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. В 16-м туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Торино». Встреча состоится 15 декабря.

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