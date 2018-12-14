Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

«Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей — с «Ромой», «Аталантой» или «Сампдорией», — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» клуба.

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Реала» за € 117 млн, подписав с итальянским клубом четырёхлетний контракт. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в Серии А, став автором 10 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.