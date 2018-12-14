Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
«Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей — с «Ромой», «Аталантой» или «Сампдорией», — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» клуба.
Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Реала» за € 117 млн, подписав с итальянским клубом четырёхлетний контракт. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в Серии А, став автором 10 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.
После 15 туров «Ювентус», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. В 16-м туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Торино». Встреча состоится 15 декабря.