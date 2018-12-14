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22:47 (мск), источник: ТАСС

Салах второй год подряд назван лучшим футболистом Африки по версии Би-би-си

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммед Салах признан лучшим игроком Африки по версии телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

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Источник: Reuters
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 17, 16.12.2018, 19:00
Ливерпуль
-Манчестер Юнайтед-

Этого титула футболист удостаивается второй год подряд. Салах стал третьим египтянином, получившим награду, ранее подобного добивались Мохаммед Бараката (2005) и Мохаммед Абутрики (2008).

Призер был определен по итогам голосования из пяти номинантов. В голосовании Салах обошел марокканца Мехди Бенатия («Ювентус», Италия), сенегальца Калиду Кулибали («Наполи», Италия), ганца Томаса Парти («Атлетико», Испания) и сенегальца Садио Мане («Ливерпуль», Англия).

Кроме того, Салах оказался в числе номинантов на звание лучшего футболиста Африки 2018 года, которого определит Африканская конфедерация футбола. В список претендентов также вошли бывший нападающий московского ЦСКА, выступающий за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, нигериец Ахмед Муса, нападающий английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг из Габона. Победитель будет объявлен 8 января.

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