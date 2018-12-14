Салах второй год подряд назван лучшим футболистом Африки по версии Би-би-си

Этого титула футболист удостаивается второй год подряд. Салах стал третьим египтянином, получившим награду, ранее подобного добивались Мохаммед Бараката (2005) и Мохаммед Абутрики (2008).
Призер был определен по итогам голосования из пяти номинантов. В голосовании Салах обошел марокканца Мехди Бенатия («Ювентус», Италия), сенегальца Калиду Кулибали («Наполи», Италия), ганца Томаса Парти («Атлетико», Испания) и сенегальца Садио Мане («Ливерпуль», Англия).
Кроме того, Салах оказался в числе номинантов на звание лучшего футболиста Африки 2018 года, которого определит Африканская конфедерация футбола. В список претендентов также вошли бывший нападающий московского ЦСКА, выступающий за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, нигериец Ахмед Муса, нападающий английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг из Габона. Победитель будет объявлен 8 января.