У президента «Милана» украли 10 тысяч евро
Президента «Милана» Паоло Скарони обокрали на € 10 тыс., сообщает Football Italia.
Президента «Милана» Паоло Скарони обокрали на € 10 тыс., сообщает Football Italia.
По данным источника, вор украл дипломат с деньгами из автомобиля Скарони. Функционер пытался догнать преступника, но ему помешала женщина, которая, возможно, была сообщницей вора.
Через некоторые время дипломат был найден без денег, но с документами и личными вещами. Полиция начала расследование.
Напомним, что ранее УЕФА наложил санкции на «Милан» в связи с нарушениями правил финансового
Если «Милан» до 2021 года вновь нарушит правила финансового