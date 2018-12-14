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23:30 (мск), источник: Чемпионат.com

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

Президента «Милана» Паоло Скарони обокрали на € 10 тыс., сообщает Football Italia.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, вор украл дипломат с деньгами из автомобиля Скарони. Функционер пытался догнать преступника, но ему помешала женщина, которая, возможно, была сообщницей вора.

Через некоторые время дипломат был найден без денег, но с документами и личными вещами. Полиция начала расследование.

Напомним, что ранее УЕФА наложил санкции на «Милан» в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей. Клуб был оштрафован на € 12 млн. Кроме того, миланскому клубу запрещено заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.

Если «Милан» до 2021 года вновь нарушит правила финансового фэйр-плей, то клуб будет отстранён от участия в еврокубках на два года.

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