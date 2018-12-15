Первое туринское дерби Роналду и битва Слуцкого с соседом: что смотреть в субботу в Европе
Рассказываем о самых интересных матчах, которые пройдут 15 декабря.
Рассказываем о самых интересных матчах, которые пройдут 15 декабря.
«Манчестер Сити» в случае победы над «Эвертоном» сможет минимум на сутки вернуться на первое место в
15 декабря, суббота
Осечка «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (0:2) позволила «Ливерпулю» выйти на первое место в турнирной таблице
Примечательно, что на этих выходных болельщикам «Сити» придется поддерживать не только своих любимцев, но и «Манчестер Юнайтед» — «красные дьяволы» в воскресенье на выезде сыграют с «Ливерпулем». У поклонников команды Юргена Клоппа аналогичная ситуация — идеальным вариантом для них станет тот, при котором «красные» наберут 3 очка, а их соседи из «Эвертона» притормозят коллектив Хосепа Гвардьолы.
Жизнь горожанам может осложнить отсутствие Сильвы (точно не сыграет
Единственное, что может серьезно беспокоить главного тренера «ирисок» Марку Силву перед встречей с чемпионом — его команда не выигрывала с конца ноября (поражение и две ничьих). Еще один неприятный для португальца момент — «Эвертон» не побеждал «Манчестер Сити» на его поле с декабря 2010 года (4 поражения и 4 ничьих).
На протяжении восьми последних сезонов «Вердер» не участвует в борьбе за призовые места или даже зону еврокубков, тогда как «Боруссия» за это время выиграла два чемпионских титула и трижды заняла второе место. Команды, конечно, находятся в разных весовых категориях, но в прошлом сезоне это не помешало бременцам набрать в двух играх со «шмелями» четыре очка.
Дортмундцы в этом чемпионате Германии не потерпели ни одного поражения и уверенно лидируют в таблице, опережая на семь очков менхенгладбахскую «Боруссию», которой предстоит встретиться с неуступчивым «Хоффенхаймом». В пяти последних играх они одержали пять побед. Их сегодняшние соперники, наоборот, только в прошлом туре прервали серию из пяти матчей без побед.
Дополнительная интрига — сумеет ли Пако Алькасер сохранить взятый им бомбардирский темп. Пока испанцу, который делит первое место в списке самых результативных игроков лиги с Лукой Йовичем из «Айнтрахта», на гол в среднем требуется 35,9 минуты.
У Роналду, который уже утвердился в статусе лидера «Ювентуса», за последние пару матчей было немного поводов для радости — он загубил множество моментов, сумев отдать всего одну голевую передачу, а его команда, проиграв «Янг Бойз», едва не упустила первую строчку в группе Лиги чемпионов. Кроме того, вчера стало известно, что 14 января он предстанет перед мадридским судом по делу о неуплате налогов. Ему грозит два года тюрьмы условно. Всё это может негативно сказаться на состоянии Криштиану.
Также на руку «быкам» могут сыграть и кадровые проблемы «Старой синьоры». В сегодняшней игре на поле точно не выйдут Барцальи, Бентанкур, Канселу и Куадрадо. Под вопросом участие в игре Хедиры.
В прошлом туре «Витесс» Леонида Слуцкого потерпел неожиданное, но заслуженное поражение от НАК (1:2). К потере трех очков во встрече с 18-й, на тот момент, командой чемпионата, добавилась еще одна проблема — удаление и дисквалификация незаменимого прежде словака Беро (15 матчей, 4 гола).
За российского специалиста статистика как его собственной команды на своем поле (дома арнемцы не проигрывали с начала сентября — 3 победы и 2 ничьих), так и последние результаты соперника в гостях (5 поражений в 6 играх на полях соперников).