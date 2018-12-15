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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гильермо Скелотто покинет пост главного тренера «Боки Хуниорс»

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси объявил о том, что контракт нынешнего главного тренера команды Гильермо Барроса Скелотто не будет продлён после поражения от «Ривер Плейта» в финале Кубка Либертадорес.

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Напомним, «Ривер» обыграл «Боку» в дополнительное время ответного матча финала турнира со счётом 3:1.

«Для “Боки Хуниорс” будет лучше начать новый год с новым тренерским штабом. Мы не говорим Гильермо “прощай”, а лишь “до свидания”, и относимся к нему с уважением», — приводит слова Анхелиси Sport.es.

Напомним, что ответный матч финала Кубка Либертадорес изначально должен был состояться 24 ноября в столице Аргентины, но был отменён из-за нападения фанатов «Ривера» на автобус с футболистами «Боки». В результате нападения несколько игроков получили травмы, а позже было принято решение провести встречу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес в четвёртый раз в истории и впервые с 2015 года.

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