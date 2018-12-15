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11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью разозлен отношением к команде со стороны руководства «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разозлен отношением руководства клуба к команде, сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

По данным источника, португальца разозлило, что никто из представителей высшего руководства клуба или владельцев не был на матче Лиги чемпионов с «Валенсией». По его мнению, это свидетельствует о равнодушии боссов.

Издание приводит слова источника, близкого к Моуринью. Он якобы утверждает, что португалец сомневается в способности руководства в таких условиях грамотно сработать на зимнем трансферном рынке.

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