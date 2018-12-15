Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эйбар
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» уволил тренера, уведомив его об этом по телефону

Голландский специалист Эрвин Куман, который исполнял обязанности главного тренера «Фенербахче», узнал о своём увольнении по телефону, сообщает Goal.

Наверх
Источник: Reuters

Руководство турецкого клуба приняло решение об увольнении Эрвина сразу после того, как команда проиграла словацкому клубу «Спартак» из Трнавы (0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Это поражение не помешало «Фенербахче» выйти в 1/16 финала турнира, однако по пути из Словакии в Турцию Куману позвонили представители клуба и сообщили о решении руководства.

Эрвин Куман стал исполняющих главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник Филлип Коку. Новым главным тренером клуба стал Эрсун Янал, уже возглавлявший «Фенербахче» в сезоне-2013/14.

Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За что могут отстранить лидеров биатлонной сборной России?
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
Овечкин изобрел машину времени и оформил второй хет-трик подряд
Америка избивала русскую молодежь. Наши отомстили  победой
Лучших российских биатлонистов могут отстранить уже сегодня
Первое туринское дерби Роналду: что смотреть в субботу в Европе
Солари как Рианчо, Иско как Глушаков. Что происходит с «Реалом»
«Овечкин побьет рекорд Гретцки». Запад предает великого кумира
Женская гонка преследования на этапе Кубка мира (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь