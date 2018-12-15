«Фенербахче» уволил тренера, уведомив его об этом по телефону
Голландский специалист Эрвин Куман, который исполнял обязанности главного тренера «Фенербахче», узнал о своём увольнении по телефону, сообщает Goal.
Голландский специалист Эрвин Куман, который исполнял обязанности главного тренера «Фенербахче», узнал о своём увольнении по телефону, сообщает Goal.
Руководство турецкого клуба приняло решение об увольнении Эрвина сразу после того, как команда проиграла словацкому клубу «Спартак» из Трнавы (0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Это поражение не помешало «Фенербахче» выйти в 1/16 финала турнира, однако по пути из Словакии в Турцию Куману позвонили представители клуба и сообщили о решении руководства.
Эрвин Куман стал исполняющих главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник Филлип Коку. Новым главным тренером клуба стал Эрсун Янал, уже возглавлявший «Фенербахче» в сезоне-2013/14.