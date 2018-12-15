Солари — как Рианчо, Иско — как Глушаков
Что происходит с «Реалом» после разгрома от ЦСКА?
Что происходит с «Реалом» после разгрома от ЦСКА?
Крупное поражение от ЦСКА может иметь для «Реала» более серьезные последствия, чем могло показаться на первый взгляд. Пусть команда Сантьяго Солари и вышла в
Главный тренер мадридцев на первой после фиаско в матче с ЦСКА
— Свист после поражения от ЦСКА? В другие дни я слышал аплодисменты, — приводит Marca его слова. — Фанаты эмоциональны, это стоит уважать. Мы всегда ищем их поддержки. Все успехи, которых добился клуб в последние годы, стали возможны, потому что мы были едины. Надеюсь, что матч против «Райо Вальекано» (состоится 15 декабря. — Прим. «СЭ») поможет нам подготовиться к клубному чемпионату мира.
Журналисты не могли не спросить Солари о поведении Иско, который орал на освистывавших его фанатов. Как утверждает Marca, в ответ на гул со стороны трибун полузащитник закричал: «Что? Что вам нужно, сукины дети?».
— Мне показалось, что он был недоволен решением судьи, считая, что тот либо должен был зафиксировать фол, либо назначить угловой, — спокойно ответил главный тренер. — Понимаю, что такие эпизоды оказываются в центре внимания, но мы должны думать о другом. К матчу с «Райо» нужно отнестись так же серьезно, как к большинству последних матчей. Из 10 игр мы победили в восьми! (в четырех из них аргентинец работал с приставкой «и.о.». — Прим. «СЭ»). Иско — взрослый парень, профессионал. Он принес много радости клубу и продолжит делать это. В работе тренера самое сложное — решить, кто будет играть, кто попадет в запас, а кто не войдет в заявку.
Позиции Иско в глазах некоторых групп активных болельщиков «Реала» пошатнулись, хотя до масштабов конфликта между некоторыми
26-летнему испанцу повезло, что его не обвиняют в «сливе» Хулена Лопетеги и не зовут Иудой.
Зато в испанской прессе уже несколько недель обсуждают конфликт, который возник между 22-м номером мадридцев и новым главным тренером.
Иско не выходил на поле в первой кубковой встрече против «Мелильи» (4:0), а также в матчах с «Сельтой» (4:2) и «Ромой» (2:0). При Хулене Лопетеги дела у него обстояли немного лучше — из 14 игр команды он принял участие в десяти. Две из них он провел полностью, еще в шести выходил на поле с первых минут (в среднем 68,5 минуты), еще в двух появлялся на поле со скамейки запасных. С августа по конец октября он забил два мяча и сделал две голевых передачи.
В прессе с начала декабря начали появляться сообщения об интересе к Иско со стороны сразу нескольких грандов — «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Баварии» и «Ювентуса». Последний вариант выглядит особенно интересным в контексте воссоединения хавбека с Роналду. Но активнее всего слухи отправляют его к Хосепу Гвардьоле. В такой комбинационной игре, как у «Сити», он мог бы прийтись кстати.
Для информации: контракт Иско с «Реалом» действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.com, составляет 90 миллионов евро.
После первого в истории «Реала» разгромного поражения в Лиге чемпионов более конструктивной критике подверглись еще четыре игрока. Каждому из них по итогам игры с командой Виктора Гончаренко все та же Marca дала краткую характеристику. Так, Марселу «нужно время, чтобы набрать оптимальную форму», Бэйл «далек от того, чтобы быть лидером, который нужен команде», Асенсио «кажется, выдохся», а время Вальехо в основном составе мадридцев «по всей видимости, подходит к концу».