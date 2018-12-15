Солари — как Рианчо, Иско — как Глушаков

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Крупное поражение от ЦСКА может иметь для «Реала» более серьезные последствия, чем могло показаться на первый взгляд. Пусть команда Сантьяго Солари и вышла в плей-офф с первого места в группе G, но отголоски этого разгрома не стихают.

«Мы добивались успеха благодаря единству»

Главный тренер мадридцев на первой после фиаско в матче с ЦСКА пресс-конференции был лаконичен, но все равно напомнил Рауля Рианчо. Как и испанец, который не задержался в «Спартаке», Солари сыпал пафосными призывами о единстве с болельщиками, и неумело пытался поддержать Иско, чьи отношения с трибунами в последнее время обострились. Не хватало только речей о величии испанского народа, который выиграл много войн, и слов о том, что скоро взойдет солнце.

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— Свист после поражения от ЦСКА? В другие дни я слышал аплодисменты, — приводит Marca его слова. — Фанаты эмоциональны, это стоит уважать. Мы всегда ищем их поддержки. Все успехи, которых добился клуб в последние годы, стали возможны, потому что мы были едины. Надеюсь, что матч против «Райо Вальекано» (состоится 15 декабря. — Прим. «СЭ») поможет нам подготовиться к клубному чемпионату мира.

Журналисты не могли не спросить Солари о поведении Иско, который орал на освистывавших его фанатов. Как утверждает Marca, в ответ на гул со стороны трибун полузащитник закричал: «Что? Что вам нужно, сукины дети?».

— Мне показалось, что он был недоволен решением судьи, считая, что тот либо должен был зафиксировать фол, либо назначить угловой, — спокойно ответил главный тренер. — Понимаю, что такие эпизоды оказываются в центре внимания, но мы должны думать о другом. К матчу с «Райо» нужно отнестись так же серьезно, как к большинству последних матчей. Из 10 игр мы победили в восьми! (в четырех из них аргентинец работал с приставкой «и.о.». — Прим. «СЭ»). Иско — взрослый парень, профессионал. Он принес много радости клубу и продолжит делать это. В работе тренера самое сложное — решить, кто будет играть, кто попадет в запас, а кто не войдет в заявку.

Иско уйдет из «Реала» уже зимой?

Позиции Иско в глазах некоторых групп активных болельщиков «Реала» пошатнулись, хотя до масштабов конфликта между некоторыми фан-движениями красно-белых и Денисом Глушаковым даже в сугубо спортивной плоскости далеко.

26-летнему испанцу повезло, что его не обвиняют в «сливе» Хулена Лопетеги и не зовут Иудой. Во-вторых, фанаты не требуют снять капитанскую повязку, потому что до нее хавбеку еще далеко. И в-третьих, в личной жизни у него нет такого шторма, как бракоразводный процесс.

Зато в испанской прессе уже несколько недель обсуждают конфликт, который возник между 22-м номером мадридцев и новым главным тренером.

Иско не выходил на поле в первой кубковой встрече против «Мелильи» (4:0), а также в матчах с «Сельтой» (4:2) и «Ромой» (2:0). При Хулене Лопетеги дела у него обстояли немного лучше — из 14 игр команды он принял участие в десяти. Две из них он провел полностью, еще в шести выходил на поле с первых минут (в среднем 68,5 минуты), еще в двух появлялся на поле со скамейки запасных. С августа по конец октября он забил два мяча и сделал две голевых передачи.

В прессе с начала декабря начали появляться сообщения об интересе к Иско со стороны сразу нескольких грандов — «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Баварии» и «Ювентуса». Последний вариант выглядит особенно интересным в контексте воссоединения хавбека с Роналду. Но активнее всего слухи отправляют его к Хосепу Гвардьоле. В такой комбинационной игре, как у «Сити», он мог бы прийтись кстати.

Для информации: контракт Иско с «Реалом» действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.com, составляет 90 миллионов евро.

Они не убедили в матче с ЦСКА