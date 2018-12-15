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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Навас не покинет «Реал» в зимнее трансферное окно

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не покинет мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

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Источник: AP 2018

По информации источника, причиной отсрочки возможного переезда костариканского вратаря в другой клуб стала его семья. В январе 2019 года Навас ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд в другой город. Также на данный момент футболист не получил привлекательного с экономической и спортивной точки зрения предложения от какого-либо клуба. Ожидается, что вопрос о трансфере Наваса будет отложен до лета.

Напомним, что Навас потерял место в основе после того, как «Реал» минувшим летом приобрёл у «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа за € 35 млн.

31-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.

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