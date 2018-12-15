Навас не покинет «Реал» в зимнее трансферное окно

По информации источника, причиной отсрочки возможного переезда костариканского вратаря в другой клуб стала его семья. В январе 2019 года Навас ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд в другой город. Также на данный момент футболист не получил привлекательного с экономической и спортивной точки зрения предложения от какого-либо клуба. Ожидается, что вопрос о трансфере Наваса будет отложен до лета.