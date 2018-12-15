Навас не покинет «Реал» в зимнее трансферное окно
Голкипер «Реала» Кейлор Навас не покинет мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
Голкипер «Реала» Кейлор Навас не покинет мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации источника, причиной отсрочки возможного переезда костариканского вратаря в другой клуб стала его семья. В январе 2019 года Навас ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд в другой город. Также на данный момент футболист не получил привлекательного с экономической и спортивной точки зрения предложения от
Напомним, что Навас потерял место в основе после того, как «Реал» минувшим летом приобрёл у «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа за € 35 млн.
31-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.