Креспо официально стал главным тренером «Банфилда»
Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Эрнан Креспо стал главным тренером аргентинского «Банфилда».
Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Эрнан Креспо стал главным тренером аргентинского «Банфилда».
Последний работой Креспо была должность директора «Пармы».
До этого он поработал тренером молодежной команды «Пармы» и возглавлял «Модену» в серии B, откуда был уволен после 19 поражений при 11 победах и 5 ничьих.
Эрнан Креспо сыграл 64 матча и забил 35 мячей за сборную Аргентины.