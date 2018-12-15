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13:28 (мск), источник: Советский спорт

Креспо официально стал главным тренером «Банфилда»

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Эрнан Креспо стал главным тренером аргентинского «Банфилда».

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Источник: РИА "Новости"

Последний работой Креспо была должность директора «Пармы».

До этого он поработал тренером молодежной команды «Пармы» и возглавлял «Модену» в серии B, откуда был уволен после 19 поражений при 11 победах и 5 ничьих.

Эрнан Креспо сыграл 64 матча и забил 35 мячей за сборную Аргентины.

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