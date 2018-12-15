Уругваец перешел в 29-й клуб в карьере, но это не рекорд. Невероятные факты

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший нападающий сборной Уругвая, участник ЧМ-2010 Себастьян Абреу подписал контракт с бразильским «Риу Бранку». СМИ называют 42-летнего форварда рекордсменом по числу клубов, за которые он выступал. Вопреки распространенному мнению, это не так. Рассказываем о южноамериканце, которого на родине зовут El Loco (в переводе с испанского «сумасшедший») и других футболистах, которые часто меняют команды.

Кочевник, верный одному клубу

Первым профессиональным клубом Абреу был уругвайский «Дефенсор Спортинг», в котором он выступал с 1994 по 1996 год, после чего отправился в чемпионат Аргентины, подписав контракт с «Сан-Лоренцо». Проведя там 1,5 года, нападающий рискнул отправиться в Европу, но не смог закрепиться в «Депортиво» из Ла-Коруньи. За три сезона он поменял еще три команды в трех разных чемпионатах — в его трудовой книжке появились два новых клуба («Гремиу» и «Текос») и один хорошо забытый старый («Сан-Лоренцо»).

После этого Абреу нашел свою клубную любовь — «Насьональ». В него он переходил пять (!) раз, но желание приключений снова и снова перевешивало. И он вновь отправлялся в путь. Но где бы он не играл, будь то «Америка», «Ривер Плейт», «Бейтар» или «Реал Сосьедад», под игровую футболку текущего клуба он надевал еще одну — скроенную из элементов форм «Насьоналя» и сборной Уругвая. Со временем на ней появились имена его детей.

Всего же форвард менял команды 34 раза. Но, как уже было сказано выше, в некоторые он возвращался — в «Сан-Лоренцо», «Текос» и «Ривер Плейт» по разу, а в «Насьональ» — четырежды. За клуб из Монтевидео он провел 85 игр, забив 48 мячей. При этом больше всего матчей сыграл за бразильский «Ботафого» (105 встреч, 62 гола и 7 передач).

В общей сложности он поиграл в 11 странах — Мексике, Бразилии, Уругвае, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.

29 клубов только в Британии!

Есть в истории мирового футбола человек, который не уступает Абреу. Это английский вратарь Джон Барридж, которому 3 декабря исполнилось 67 лет. 28 лет он выступал на разном уровне, но ни разу не покидал пределов Великобритании. 23 команды были английскими, 6 — шотландскими. В его карьере были как полупрофессиональные команды, так и клубы с именем. К числу последних относятся «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Кристалл Пэлас», «КПР» и «Саутгемптон».

Как и Абреу, в некоторые клубы Барридж возвращался. Дважды — в «Ньюкасл», и по разу — в игравший в премьер-лиге-2010/11 «Блэкпул», прекративший существование в 2007-м «Скарборо» и «Блайт Спартанс», который сейчас выступает в шестом английском дивизионе.

Бразильский «вечный двигатель»

Какими бы впечатляющими не казались карьеры Абреу и Барриджа, они оба уступают 49-летнему бразильцу Тулиу Косте. Нападающий четыре года назад завершил карьеру, но в этом вернулся на поле. Его дебют в большом футболе состоялся в 1988 году. На сегодня в его портфолио фигурируют 33 клуба.

Были в карьере Косты и матчи за «Ботафого», «Коринтианс» и «Крузейру», и игры в футболке сборной Бразилии, с которой он дошел до финала Кубка Америки-1995, забив в финале Уругваю (1:1, 3:5 — по пенальти) и не реализовав одиннадцатиметровый в послематчевой серии. Тогда бок о бок с ним играли такие звезды как Таффарел, Роберто Карлос и Дунга.

Почти всю карьеру Тулиу провел на родине, но есть у него и опыт игры за рубежом, причем немаленький — в Швейцарии за «Сьон», в Венгрии за «Уйпешт», в Боливии за «Хорхе Вильстерманн», а также в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

Странники в российском футболе

Для кого-то станет сюрпризом, но шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов еще в деле. Сейчас 45-летний вратарь, которого все чаще вспоминают из-за ошибки в матче с Украиной в 1999-м, выступает в ПФЛ за «Росич». Это 16-й клуб в карьере голкипера. Параллельно с этим он входит в тренерский штаб Александра Кержакова юношеской сборной России U-17.

В 2019 году стоит ждать возвращения в премьер-лигу Павла Погребянка. Форвард, громивший «Баварию» в победном для «Зенита» Кубке УЕФА, в этом сезоне заявлен за «Урал». 35-летний форвард еще не сыграл за «шмелей», он продолжает восстановление от разрыва ахиллова сухожилия. Даже если дебют нападающего не состоится, екатеринбургский клуб — 12-й в его карьере. За 12 клубов поиграл и Спартак Гогниев, который в этом году завершил карьеру. Более того, в высшем дивизионе чемпионата России он выступал за девять разных команд — это рекорд турнира.