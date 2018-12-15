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14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» не будет продавать Косту в январе

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне опроверг слухи о том, что мадридцы постараются продать нападающего Диегу Косту зимой.

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Источник: Reuters

Форвард, напомним, продолжает восстанавливаться после травмы и вернется в строй только к февралю.

— Я надеюсь, я хочу, даже уверен, что нам очень нужно, чтобы Коста был с нами в феврале, — цитирует AFP Симеоне. — В этом нет никаких сомнений. Уверен, что он будет с нами.

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