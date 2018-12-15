Модрич: Роналду и Месси ценят награды только тогда, когда сами получают их

«Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, но это их выбор. Выходит, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведёт себя так, как считает нужным.