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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич: Роналду и Месси ценят награды только тогда, когда сами получают их

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.

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Источник: Reuters

«Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, но это их выбор. Выходит, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведёт себя так, как считает нужным.

Здесь всё просто. Роналду и Месси доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет. Если мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, то здесь голоса большинства совпали. Или они ошиблись? Если мы будем выбирать, исходя из мастерства игроков, то останется только отдавать все призы Месси и Роналду и не проводить никаких голосований", — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

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