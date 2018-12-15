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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Необыкновенная фантастическая команда». Белорусский клуб произвел ребрендинг

Белорусский клуб «Крумкачы» (Минск) получил новое название.

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Как сообщает официальный сайт клуба клуба, теперь он будет называться «НФК».

— Аббревиатура «НФК» расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда» («Необыкновенная фантастическая команда» — прим. «СЭ»). Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку, — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам прошедшего сезона команда завоевала место в первой лиге белорусского чемпионата. Главный тренер «НФК» — Алексей Кучук, сын известного специалиста Леонида Кучука.

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