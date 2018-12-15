«Необыкновенная фантастическая команда». Белорусский клуб произвел ребрендинг
Белорусский клуб «Крумкачы» (Минск) получил новое название.
Белорусский клуб «Крумкачы» (Минск) получил новое название.
Как сообщает официальный сайт клуба клуба, теперь он будет называться «НФК».
— Аббревиатура «НФК» расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда» («Необыкновенная фантастическая команда» — прим. «СЭ»). Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку, — говорится в сообщении.
По итогам прошедшего сезона команда завоевала место в первой лиге белорусского чемпионата. Главный тренер «НФК» — Алексей Кучук, сын известного специалиста Леонида Кучука.