«Необыкновенная фантастическая команда». Белорусский клуб произвел ребрендинг

Как сообщает официальный сайт клуба клуба, теперь он будет называться «НФК».

— Аббревиатура «НФК» расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда» («Необыкновенная фантастическая команда» — прим. «СЭ»). Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку, — говорится в сообщении.