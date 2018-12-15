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16:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера «Ромы»

«Рома» в ближайшее время может уволить Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера.

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Источник: Reuters

Как утверждает Corriere dello Sport, 49-летний итальянец будет отправлен в отставку в случае поражения римлян в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа», который пройдет 16 декабря.

На пост главного тренера «Ромы» претендуют четверо специалистов: бывший рулевой «Фиорентины» Паулу Соуза, экс-наставник «Милана» Винченцо Монтелла, бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги и экс-рулевой римлян Фабио Капелло.

«Рома» занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко после 15 туров.

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