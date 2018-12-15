СМИ: Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера «Ромы»
«Рома» в ближайшее время может уволить Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера.
«Рома» в ближайшее время может уволить Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера.
Как утверждает Corriere dello Sport, 49-летний итальянец будет отправлен в отставку в случае поражения римлян в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа», который пройдет 16 декабря.
На пост главного тренера «Ромы» претендуют четверо специалистов: бывший рулевой «Фиорентины» Паулу Соуза,
«Рома» занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 21 очко после 15 туров.