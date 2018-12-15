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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» добился уверенной победы в матче АПЛ с «Эвертоном»

Прозвучал финальный свисток в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с «Эвертоном».

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Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт открыл на 22-й минуте нападающий «горожан» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 50-й минуте, бразилец оформил дубль. На 65-й форвард «ирисок» Доминик Калверт-Льюин сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг установил окончательный счёт — 3:1.

«Манчестер Сити», набрав 44 очка в 17 матчах, благодаря победе временно поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Главный конкурент «горожан» — «Ливерпуль» (42) — завтра, 16 декабря, сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» (24) — на седьмом месте.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 1:0
Эвертон
15.12.2018, 15:30 основной раунд: 17-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Силва Марку
Голы
22′ Габриэл Жезус (Л. Сане) 33
50′ Габриэл Жезус (Л. Сане) 33
69′ Рахим Стерлинг (Фернандинью) 7
29 Доминик Калверт-Льюин (Л. Динь) 65′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Николас Отаменди 30
Илкай Гюндоган 8
76′ Фабиан Делф 18
Фернандинью 25
Бернарду Силва 20
Габриэл Жезус 33
66′ Лерой Сане 19
Рахим Стерлинг 7
75′ Рияд Махрез 26
Кевин Де Брейне 17
1 Джордан Пикфорд
4 Майкл Кин
5 Курт Зума
12 Люка Динь 19′
13 Йерри Мина
8 Андре Гомеш
29 Доминик Калверт-Льюин 76′
30 Ришарлисон
23 Шеймус Коулман 57′
11 Тео Уолкотт
10 Гильфи Сигурдссон 81′
26 Том Дэйвис
20 Анисиу Калдейра Бернард 57′
31 Адемола Лукман
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
6 Угловые 2
7 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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