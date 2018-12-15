«Манчестер Сити» добился уверенной победы в матче АПЛ с «Эвертоном»

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт открыл на 22-й минуте нападающий «горожан» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 50-й минуте, бразилец оформил дубль. На 65-й форвард «ирисок» Доминик Калверт-Льюин сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг установил окончательный счёт — 3:1.
«Манчестер Сити», набрав 44 очка в 17 матчах, благодаря победе временно поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Главный конкурент «горожан» — «Ливерпуль» (42) — завтра, 16 декабря, сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» (24) — на седьмом месте.