«Манчестер Сити» добился уверенной победы в матче АПЛ с «Эвертоном»

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт открыл на 22-й минуте нападающий «горожан» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 50-й минуте, бразилец оформил дубль. На 65-й форвард «ирисок» Доминик Калверт-Льюин сократил отставание в счёте, однако спустя четыре минуты полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг установил окончательный счёт — 3:1.