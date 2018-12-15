Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Райо Вальекано»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 16-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».
Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 16-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».
Валлийский футболист не был включен в список игроков, которые могут выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» сегодня.
Бэйл получил травму правой лодыжки в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).
Матч «Реал» — «Райо Вальекано» начнется 15 декабря в 20:30 мск.