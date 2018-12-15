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19:14 (мск), источник: Советский спорт

Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Райо Вальекано»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 16-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

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Источник: Reuters

Валлийский футболист не был включен в список игроков, которые могут выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» сегодня.

Бэйл получил травму правой лодыжки в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

Матч «Реал» — «Райо Вальекано» начнется 15 декабря в 20:30 мск.

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