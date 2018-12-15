Балотелли: Футболисты «Ниццы» не могут сделать два точных паса подряд
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подверг критике игру своей команды в нынешнем сезоне.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подверг критике игру своей команды в нынешнем сезоне.
— Мы в «Ницце» не можем сделать две точные передачи подряд. Так очень тяжело играть. Я теряю дар речи на тренировках. Когда я пробил мимо ворот, был зол, потому что хочу забивать. А другие игроки промахиваются и говорят, что все будет хорошо в следующий раз. Но это не так. Нам нужно разозлиться! — сказал Балотелли в документальном фильме на Canal+ о тренере «Ниццы» Патрике Виейра.
В нынешнем сезоне команда идет на седьмом месте в чемпионате Франции. Балотелли в десяти матчах не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.
Ранее стало известно, что «Ницца» не будет продлевать контракт с итальянцем. Балотелли поругался с Виейра после замены в матче с «Генгамом».