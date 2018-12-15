Милунович: За четыре года я узнал, что каждый в БАТЭ — хороший пацан

Неманья Милунович подтвердил, что переходит в «Црвену Звезду» Тебе предстоит новый вызов. Что скажешь на прощание болельщикам БАТЭ? Очень тяжелый момент для меня. Я за четыре года воспринимаю БАТЭ своим вторым домом. Здесь меня постоянно поддерживали. Хочу всех поблагодарить за поддержку. За четыре года я узнал, что каждый в БАТЭ — хороший пацан, — сказал футболист в эфире клубного блога «Желто-синий» уик-энд.