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20:03 (мск), источник: Прессбол

Милунович: За четыре года я узнал, что каждый в БАТЭ — хороший пацан

Сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович рассказал, что ему сложно прощаться с командой, в которой провел четыре сезона.

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Источник: AFP 2018

Неманья Милунович подтвердил, что переходит в «Црвену Звезду» Тебе предстоит новый вызов. Что скажешь на прощание болельщикам БАТЭ? Очень тяжелый момент для меня. Я за четыре года воспринимаю БАТЭ своим вторым домом. Здесь меня постоянно поддерживали. Хочу всех поблагодарить за поддержку. За четыре года я узнал, что каждый в БАТЭ — хороший пацан, — сказал футболист в эфире клубного блога «Желто-синий» уик-энд.

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