«Бавария» разгромила «Ганновер-96» и догнала по очкам «Боруссию» М в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96».
Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96».
Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали защитники Йозуа Киммих и Давид Алаба, а также нападающие Серж Гнабри и Роберт Левандовски.
Победная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.
«Бавария», набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Ганновер-96» (10) — 18-е.
«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 0:0.
«Штутгарт» — «Герта» — 2:1.
«Аугсбург» — «Шальке-04» — 1:1.
«Фортуна» — «Фрайбург» — 2:0.
|Ганновер-96
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Бавария
|Андре Брайтенрайтер
|Нико Ковач
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|33
|0
|Удары в створ
|14
|0
|Угловые
|14
|9
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Зерен Шторкс (Германия)