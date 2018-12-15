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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Ганновер-96» и догнала по очкам «Боруссию» М в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали защитники Йозуа Киммих и Давид Алаба, а также нападающие Серж Гнабри и Роберт Левандовски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.

«Бавария», набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Ганновер-96» (10) — 18-е.

Другие результаты матчей 15-го тура чемпионата Германии:

«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 0:0.

«Штутгарт» — «Герта» — 2:1.

«Аугсбург» — «Шальке-04» — 1:1.

«Фортуна» — «Фрайбург» — 2:0.

Ганновер-96 0:4
Первый тайм: 0:2
Бавария
15.12.2018, 17:30 основной раунд: 15-й тур HDI-Arena (AWD-Arena)
Главные тренеры
Андре Брайтенрайтер Нико Ковач
Голы
32 Джошуа Киммих 2′
27 Давид Алаба 29′
22 Серж Гнабри 53′
9 Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 62′
Составы
Михаэль Эссер 23
Маттиас Острцолек 22
Кевин Виммер 28
Вальдемар Антон 31
Соуза Силва Уоллас 8
Генки Харагути 10
Пирмин Швеглер 27
Хендрик Вейдандт 26
13′ 45′ Тревизан Мартинс Фелипе 5
Линтон Майна 40
62′ Такума Асано 11
Флоран Муслия 35
73′ Никлас Фюллкруг 24
Йосип Элез 2
1 Мануэль Нойер
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
32 Джошуа Киммих
6 Тиагу Алькантара
18 Леон Горецка
22 Серж Гнабри
9 Роберт Левандовски
27 Давид Алаба 73′
13 Рафинья
25 Томас Мюллер 79′
2 Сандро Вагнер
29 Кингсли Коман 73′
35 Ренату Санчеш
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 33
0 Удары в створ 14
0 Угловые 14
9 Фолы 6
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Зерен Шторкс (Германия)
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