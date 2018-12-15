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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» на своем поле одолел «Бернли» благодаря голу в добавленное время

Подошёл к концу матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли».

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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в добавленное время отметился полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» на своём поле принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на арене «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Лука Миливоевич.

В других матчах 17-го тура Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на выезде выиграл у «Хаддерсфилд Таун» благодаря голу Саломона Рондона (1:0), «Вулверхэмптон» на своём поле одержал победу над «Борнмутом» (2:0, мячи на счету Рауля Хименеса и Ивана Кавалейру), а «Уотфорд» дома едва не сыграл вничью с «Кардифф Сити» (3:2), ведя по ходу встречи 3:0.

Тоттенхэм Хотспур 1:0
Первый тайм: 0:0
Бернли
15.12.2018, 18:00 основной раунд: 17-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Шон Дайч
Голы
90+1′ Кристиан Эриксен (Х. Кейн) 23
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Дэнни Роуз 3
Тоби Алдервейрелд 4
Бен Дэйвис 33
Мусса Сиссоко 17
Деле Алли 20
Харри Кейн 10
75′ Оливер Скипп 52
Сон Хын Мин 7
82′ Эрик Ламела 11
Фернандо Льоренте 18
65′ Лукас Моура 27
Кристиан Эриксен 23
20 Джо Харт
3 Чарли Тэйлор
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми
26 Филлип Бардсли 68′
28 Кевин Лонг
4 Джек Корк
18 Эшли Уэствуд
12 Роберт Брэйди 90′ 63′
13 Джефф Хендрик
10 Эшли Барнс 80′
11 Крис Вуд
25 Аарон Леннон 90′
9 Сэм Воукс
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 0
8 Угловые 3
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
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