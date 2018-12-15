«Тоттенхэм» на своем поле одолел «Бернли» благодаря голу в добавленное время

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Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в добавленное время отметился полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» на своём поле принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на арене «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Лука Миливоевич.