«Тоттенхэм» на своем поле одолел «Бернли» благодаря голу в добавленное время

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственным голом в добавленное время отметился полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен.
В параллельном матче «Кристал Пэлас» на своём поле принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на арене «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Лука Миливоевич.
В других матчах 17-го тура Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на выезде выиграл у «Хаддерсфилд Таун» благодаря голу Саломона Рондона (1:0), «Вулверхэмптон» на своём поле одержал победу над «Борнмутом» (2:0, мячи на счету Рауля Хименеса и Ивана Кавалейру), а «Уотфорд» дома едва не сыграл вничью с «Кардифф Сити» (3:2), ведя по ходу встречи 3:0.