Дубль Гризманна помог «Атлетико» одолеть «Вальядолид» в выездном матче Примеры

Игра прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 3:2 в пользу мадридской команды.



Счёт в матче на 26-й минуте открыли «матрасники» — отличился нападающий Никола Калинич. На первой компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал другой игрок «Атлетико» — форвард Антуан Гризманн. В период с 57-й по 63-ю минуту «Вальядолид» сначала сократил отставание усилиями Фернандо Калеро, а затем сравнял счёт — автогол забил Сауль Ньигес. На 80-й минуте Гризманн оформил дубль и тем самым принёс победу «Атлетико».