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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Гризманна помог «Атлетико» одолеть «Вальядолид» в выездном матче Примеры

Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и «Атлетико».

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Источник: AFP 2018

Игра прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 3:2 в пользу мадридской команды.

Счёт в матче на 26-й минуте открыли «матрасники» — отличился нападающий Никола Калинич. На первой компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал другой игрок «Атлетико» — форвард Антуан Гризманн. В период с 57-й по 63-ю минуту «Вальядолид» сначала сократил отставание усилиями Фернандо Калеро, а затем сравнял счёт — автогол забил Сауль Ньигес. На 80-й минуте Гризманн оформил дубль и тем самым принёс победу «Атлетико».

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Вальядолид 2:3
Первый тайм: 0:2
Атлетико
15.12.2018, 18:15 основной раунд: 16-й тур Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано Серхио Диего Симеоне
Голы
57′ Фернандо Калеро (Мигель Анхель Мичел) 5
63′ Ньигес Сауль 8
9 Никола Калинич (А. Гризманн) 26′
7 Антуан Гризманн 45+1′
7 Антуан Гризманн (С. Савич) 80′
Составы
Хорди Масип 1
45′ Франсиско Кико Оливас 4
Фернандо Калеро 5
Антоньито 18
Начо Мартинес 22
90+1′ Рубен Алькарас 14
Энес Унал 9
Серхио Гонтан Кеко 24
27′ 75′ Тони Вилья 19
Леонардо Суарес 32
86′ Мигель Анхель Мичел 21
Фернандес Фернандес Борха 8
23′ 84′ Оскар Плано 10
Даниэле Верде 11
13 Ян Облак
2 Диего Годин
4 Сантьяго Ариас
15 Стефан Савич
6 Коке 78′
8 Ньигес Сауль
14 Родриго Эрнандес
7 Антуан Гризманн
3 Филипе Луис 60′
5 Томас Партей
9 Никола Калинич 69′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
10 Анхель Корреа 75′
18 Желсон Мартинш
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 5
9 Угловые 3
16 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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