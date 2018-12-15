Дубль Гризманна помог «Атлетико» одолеть «Вальядолид» в выездном матче Примеры
Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и «Атлетико».
Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 3:2 в пользу мадридской команды.
Счёт в матче на 26-й минуте открыли «матрасники» — отличился нападающий Никола Калинич. На первой компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал другой игрок «Атлетико» — форвард Антуан Гризманн. В период с 57-й по 63-ю минуту «Вальядолид» сначала сократил отставание усилиями Фернандо Калеро, а затем сравнял счёт — автогол забил Сауль Ньигес. На 80-й минуте Гризманн оформил дубль и тем самым принёс победу «Атлетико».
|Вальядолид
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2:3
Первый тайм: 0:2
|Атлетико
|Гонсалес Сориано Серхио
|Диего Симеоне
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)