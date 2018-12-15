Черно-белый год. БАТЭ — в плей-офф Лиги Европы, сборная Беларуси — в полуфинале Лиги наций

Источник: AFP 2018

Сборная Беларуси — в полуфинале Лиги наций

Впервые со времен Бернда Штанге у поклонников футбольной сборной страны появился повод гордиться и радоваться командой. В уходящем году национальная сборная, обыграв команды Молдовы, Сан-Марино и Люксембурга, стала победителем группы Лиги наций и вышла в плей-офф турнира. А оттуда — значительно проще отобраться на так желанное EURO"2020. За выход в финал подопечные Игоря Криушенко сыграют с грузинами.



А вот соперники по группе квалификации на чемпионат Европы выглядят более грозными. Там нам предстоит сражаться с голландцами, немцами, эстонцами и североирландцами. Здесь на что-то рассчитывать белорусской команде будет проблематично, а потому сделаем вывод: почти наверняка все силы будут брошены на преодоление решающих стадий Лиги наций. Матчи пройдут лишь через 15 месяцев. Наберемся терпения.



А пока констатируем: за первое место сборной Беларуси в группе Лиги наций БФФ получила от УЕФА бонусные полтора миллиона евро. Часть из этих денег будут потрачены на выплаты призовых для футболистов и тренерского штаба команды.

Источник: Reuters



БАТЭ третий раз в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы

То, что борисовский клуб снова стал чемпионом, — дело привычное. А вот выход в плей-офф Лиги Европы — такого не было шесть лет. В нынешнем розыгрыше группового этапа турнира подопечные Алексея Баги дважды одолели «Види», однажды — ПАОК. Этого хватило, чтобы набрать «проходные» 9 очков. В домашней игре против «Челси» БАТЭ сражался на равных, но забить так и не удалось. Капитан БАТЭ Игорь Стасевич с шестью голевыми передачами стал лучшим ассистентом группового этапа. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет уже в понедельник. С возможными соперниками белорусов можете ознакомиться по ссылке.



Ближайшая зима станет определяющей для клуба. Алексей Бага проведет первое самостоятельное межсезонье, а руководство продолжит учиться делать важные шаги без Анатолия Капского.

Юрий Вергейчик сменил «Шахтер» на БФФ

В мае Юрий Вергейчик стал генеральным секретарем белорусской федерации футбола. На этой должности экс-директор солигорского «Шахтера» сменил Сергея Сафарьяна, который продолжает оставаться на посту заместителя председателя БФФ. После вступления в должность Вергейчик почти сразу вляпался в скандал. Его слова о женском футболе многих задели. Через несколько дней генсеку пришлось извиняться: «Огорчен, что мои слова вызвали негативную реакцию в обществе и были восприняты в контексте перспектив женского футбола Беларуси. Хотел бы принести извинения всем, кого задели или обидели мои слова».



Примечательно, что впервые на столь высокую должность в БФФ назначен бывший футболист. Более того в марте 2019-го Вергейчик имеет все шансы возглавить федерацию: «Что угодно может быть. До марта еще далеко. А работы много. Давайте отвечу так: от качества этой работы все и будет зависеть», — уклончиво отметил функционер в недавнем интервью Сергею Кайко.

Смена владельца минского «Динамо»

Последние полгода футбольная общественность делится друг с другом слухами о возможной смене владельца минского «Динамо». После крупного поражения от «Зенита» Юрий Чиж перестал появляться на матчах команды, в которую бизнесмен вложил 65 миллионов долларов. Имя нового хозяина должны объявить в ближайшие дни. А пока с футболистами и тренерами команды не продлеваются контракты, уезжая в отпуск весь персонал остается в неведении относительно своего будущего.



По сведениям pressball.by, на клуб претендуют трое: Владимир Япринцев, Михаил Гуцериев и Виктор Прокопеня. Если все пойдет по плану, то уже в понедельник станет известно имя нового владельца.

Стадион «Динамо» снова с нами

За год до старта Европейских игр, которые пройдут в Минске, столица пополнилась новым-старым стадионом. Последние пять лета арена пребывала в стадии реконструкции, несколько раз ответственные лица корректировали проект. Тянуть со сдачей было нельзя: ход реконструкции был на контроле у президента. Потому арену вынужденно открыли со множеством недоделок, которые пытаются устранить в режиме нон-стоп.



Арена стала домашней для минского «Динамо» и национальной сборной по футболу.

Приезд Диего Марадоны в Беларусь

Накануне чемпионата мира по футболу в России брестское «Динамо» объявило о подписании контракта с легендарным аргентинцем. Сообщалось, что клубу новый председатель правления обошелся в 20 миллионов долларов. Мировые СМИ рассказывали, удивлялись и пытались отыскать на карте Беларусь.



Диего Марадона приехал в Брест в июле, посмотрел матч с «Шахтером», познакомился с Артемом Милевским и отправился домой в Аргентину. В августе Марадона поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пообещал «вот-вот вернуться в Беларусь». Не вернулся. Армандыч возглавил мексиканский «Дорадос де Синалоа» из второго дивизиона.



Чем закончится эта история не знает и фактический хозяин брестской команды Александр Зайцев: «В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Беларусь, но потом все возможно. Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать. Пока Диего находится в Мексике, мы с его адвокатами создали юрлицо в ОАЭ, где четко прописана его доля от тех доходов, которые он может принести».

Источник: РИА "Новости"

Боль

2018-й был богат на невосполнимые потери. 22 сентября после продолжительной болезни не стало Анатолия Капского. Председателю правления ФК БАТЭ было 52 года.



А через два месяца белорусский футбол потерял 48-летнего тренера Владимира Журавля.

Давление на ФК «Крумкачы»

Внезапно в марте белорусская федерация футбола не пустила «Крумкачы» в высшую лигу чемпионата страны, где «вороны» обязаны были быть по спортивному принципу. Их место заняло минское «Торпедо». Главная претензия к команде Дениса Шунто у представителей власти была одна — слишком много долгов: перед футболистами, ФК БАТЭ и даже скорой помощи. По словам Сергея Румаса, «Крумкачы» всего задолжали 400 тысяч долларов. Для футбольного клуба сумма смешная, только вот не для белорусского. Правда, в «Крумкачах» до последнего с оптимизмом смотрели в будущее. В клуб пришел армянский инвестор, который был готов погасить все долги. В этот раз «Крумкачам» не поверили и отказали в выдаче лицензии.



Клуб не умер. И заявился во вторую лигу под названием «НФК Крумкачы». Учредителями стали Юрий Блинов и Евгений Костюкевич. По итогам сезона-2018 команда завоевала выход в первую лигу. А здесь снова начались проблемы: БФФ отказалась регистрировать НФК, аргументируя это тем, что клуб с аналогичным названием уже существует. Выход из непростого положения в команде нашли. Пришлось пожертвовать названием. Теперь «вороны» зовутся «Незвычайна фантастычнай камандай». Ожидаем реакцию БФФ.

Дело Савицкого

Зимой Павел Савицкий на правах свободного агента перебрался из «Немана» в брестское «Динамо». Неожиданно для Бреста гродненцы потребовали у новых работодателей футболиста компенсацию за подготовку футболиста — 600 тысяч долларов. В «Динамо», разумеется, пожали плечами и платить отказались. Клубное руководство попыталось обжаловать действия «Немана». Сумму получилось скостить почти в три раза. Теперь динамовцы должны «Неману» всего 265 тысяч 487 долларов. Но и это не устроило Брест: он едет в CAS! Впрочем, проблемы клубов, кажется, мало волнуют самого футболиста. Савицкий продолжает играть, забивать, а по итогам сезона и вовсе стал лучшим бомбардиром чемпионата, а футбольным сообществом признан лучшим форвардом чемпионата Беларуси.

Поражение года

Оно, естественно, произошло летом в Санкт-Петербурге. Минское «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 1:8. Минчане 50 минут играли в большинстве и умудрились за это время пропустить шесть мячей. «У “Зенита” был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и “Газпрома”. Спасибо за гостеприимство», — сказал после игры коуч «Динамо» Сергей Гуренко. Ход событий в поединке вызвал немало подозрений у многих болельщиков и журналистов. Впрочем, все их ловко развеивают игроки: «Как в XXI веке можно сдать матч на таком уровне? Сейчас, если захотят, прослушают все телефонные звонки и посмотрят все переписки. Специальные люди раскрывают жесточайшие аферы, не говоря уже о странных матчах. Тем более если что-то знает один человек, не знает никто, если два — знают все. Никогда не поверю, что кто-то из “Динамо” сдавал матч. Это полный бред. Я полностью уверен в ребятах», — мнение Артема Соловья.



Как бы то ни было на самом деле, неприятный счет останется в памяти на многие десятилетия, а правда (если она иная) все равно когда-нибудь да всплывет. Пока просто констатируем: разгром от «Зенита» — самое жесткое поражение в сезоне у белорусских команд.