Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира

Источник: AP 2018

«Аль-Айн» одержала победу в матче с тунисским «Эсперансом». Встреча прошла в городе Эль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Хазза бин Зайед» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Касима Антлерс» (Япония) и «Гвадалахара Чивас» (Мексика). Игра прошла на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне (ОАЭ) и завершилась победой японской команды со счётом 3:2.