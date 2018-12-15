Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира
В ОАЭ завершились четвертьфинальные матчи клубного чемпионата мира, сообщает Prosports.kz.
В ОАЭ завершились четвертьфинальные матчи клубного чемпионата мира, сообщает Prosports.kz.
«Аль-Айн» одержала победу в матче с тунисским «Эсперансом». Встреча прошла в городе
«Касима Антлерс» (Япония) и «Гвадалахара Чивас» (Мексика). Игра прошла на стадионе «Хазза бин Зайед» в
Таким образом, в полуфинале турнира «Касима Антлерс» сыграет с мадридским «Реалом», а «Аль-Айн» встретится с аргентинским «Ривер Плейтом».