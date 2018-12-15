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22:14 (мск), источник: Prosports.kz

Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира

В ОАЭ завершились четвертьфинальные матчи клубного чемпионата мира, сообщает Prosports.kz.

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Источник: AP 2018

«Аль-Айн» одержала победу в матче с тунисским «Эсперансом». Встреча прошла в городе Эль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Хазза бин Зайед» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Касима Антлерс» (Япония) и «Гвадалахара Чивас» (Мексика). Игра прошла на стадионе «Хазза бин Зайед» в Аль-Айне (ОАЭ) и завершилась победой японской команды со счётом 3:2.

Таким образом, в полуфинале турнира «Касима Антлерс» сыграет с мадридским «Реалом», а «Аль-Айн» встретится с аргентинским «Ривер Плейтом».

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