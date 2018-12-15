Гол Икарди помог «Интеру» обыграть «Удинезе» в Серии А

Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил форвард Мауро Икарди, реализовав пенальти на 76-й минуте.

«Интер» одержал первую победу в последних трёх матчах чемпионата Италии. Ранее команда Лучано Спаллетти уступила туринскому «Ювентусу» (0:1) и сыграла вничью с римской «Ромой» (2:2). Для «Удинезе» это поражение стало вторым подряд.

Миланский клуб, набрав 32 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, команда из Удине (13) — 17-е.