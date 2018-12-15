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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Икарди помог «Интеру» обыграть «Удинезе» в Серии А

Миланский «Интер» одержал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил форвард Мауро Икарди, реализовав пенальти на 76-й минуте.

«Интер» одержал первую победу в последних трёх матчах чемпионата Италии. Ранее команда Лучано Спаллетти уступила туринскому «Ювентусу» (0:1) и сыграла вничью с римской «Ромой» (2:2). Для «Удинезе» это поражение стало вторым подряд.

Миланский клуб, набрав 32 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, команда из Удине (13) — 17-е.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Кьево», «Удинезе» дома встретится с «Фрозиноне». Оба матча состоятся 22 декабря.

Интер 1:0
Первый тайм: 0:0
Удинезе
15.12.2018, 20:00 основной раунд: 16-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Давиде Никола
Голы
76′ Мауро Икарди 9
Составы
Самир Ханданович 1
Шиме Врсалько 2
Стефан де Фрай 6
20′ Квадво Асамоа 18
Милан Шкриньяр 37
Жоау Мариу 15
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди 9
55′ Борха Валеро 20
78′ Лаутаро Мартинес 10
70′ Кейта Бальде 11
Иван Перишич 44
58′ 85′ Маттео Политано 16
Раджа Наингголан 14
1 Хуан Муссо 70′
5 Уильям Трост-Эконг
17 Брам Найтинк
19 Йенс Стрюгер Ларсен
11 Валон Бехрами
38 Роландо Мандрагора
10 Родриго де Пауль
23 Игнасио Пуссетто
77 Марко Д`Алессандро
18 Хидде тер Авест 90′
9 Фелипе Визеу
6 Секу Фофана 85′
16 Дарвин Мачис
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 1
10 Угловые 0
11 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Розарио Абиссо (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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