Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби с «Райо Вальекано»

Источник: Reuters

Мадридское дерби прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил форвард «сливочных» Карим Бензема на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Лукас Васкес.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1106713250552" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Сантьяго Солари обыграла «Уэску» (1:0) и «Валенсию» (2:0). Для «Райо Вальекано» это поражение стало вторым кряду.

«Реал», набрав 29 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» (10) — 19-е.