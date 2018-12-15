Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби с «Райо Вальекано»

Мадридское дерби прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил форвард «сливочных» Карим Бензема на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Лукас Васкес.
Победная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Сантьяго Солари обыграла «Уэску» (1:0) и «Валенсию» (2:0). Для «Райо Вальекано» это поражение стало вторым кряду.
«Реал», набрав 29 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» (10) — 19-е.
В следующем туре «Райо Вальекано» 23 декабря на своём поле сыграет с «Леванте», «сливочные» 3 января в гостях встретится с «Вильярреалом».