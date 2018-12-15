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22:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби с «Райо Вальекано»

«Реал» одержал победу в матче 16-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».

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Источник: Reuters

Мадридское дерби прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил форвард «сливочных» Карим Бензема на 13-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Лукас Васкес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Сантьяго Солари обыграла «Уэску» (1:0) и «Валенсию» (2:0). Для «Райо Вальекано» это поражение стало вторым кряду.

«Реал», набрав 29 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» (10) — 19-е.

В следующем туре «Райо Вальекано» 23 декабря на своём поле сыграет с «Леванте», «сливочные» 3 января в гостях встретится с «Вильярреалом».

Реал 1:0
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
15.12.2018, 20:30 основной раунд: 16-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Мичел
Голы
13′ Карим Бензема 9
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Марселу 12
Тони Кроос 8
Маркос Льоренте 18
Лукас Васкес 17
90′ Лука Модрич 10
Федерико Вальверде 15
78′ Карим Бензема 9
Винисиус Жуниор 28
71′ Марко Асенсио 20
Дани Себальос 24
13 Столе Димитриевски
2 Роберто Роман Тригеро Тито
7 Алекс Морено
17 Луис Адвинкула
20 Эмилиано Веласкес
12 Жаннелли Имбула 83′
27 Санти Комесанья
18 Ривера Альваро Гарсия
23 Алехандро Гальвес 54′ 39′
21 Абдулае Ба
4 Альваро Медран 54′
14 Тиагу Мануэл Бебе 64′
11 Адриан Эмбарба 73′
15 Алекс Алегрия
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
4 Угловые 4
15 Фолы 18
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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