Моуринью недоволен отсутствием зимних трансферов. Но они становятся атавизмом
Ходите закупаться только летом.
Ходите закупаться только летом.
Жозе Моуринью недоволен (снова). Теперь ему не нравится работа руководства «Манчестер Юнайтед», которое не готовит никаких трансферов в январе. Понятно, что это часть любимых mind games португальца: чтобы доказать это, достаточно вспомнить, как Маур относился к зимним приобретениям ранее. Пять лет назад, ещё в «Челси», Жозе столкнулся с неслабым кризисом в нападении: на троих Самуэль Это’О, Фернандо Торрес и Демба Ба за 15 туров забили всего четыре мяча. Большинство журналистов и экспертов считали, что атака «Челси» нуждается в моментальном кадровом обновлении, но Моуринью проявил принципиальную позицию: никаких покупок в нападение зимой. Теперь, в похожей ситуации, когда у его команды игровой кризис, он едва ли не в открытую требует трансферов.
Моуринью, как и обычно, занимает противоположную мейнстриму позицию — в умении мочиться против ветра и элегантно оставаться при этом сухим с ним не сравнится ни один тренер в мире. Все считают, что Это’О старый, Торрес отработанный, а Ба — никакой? Окей, значит я буду верить в них до последнего и выступлю против трансферов. Все считают, что с зарплатной ведомостью размером с бюджет небольшой страны «МЮ» стыдно даже заводить речь о дополнительных приобетениях? Здорово, значит я буду надувать губы и требовать купить половину мира.
Однако Моуринью своей показательной позицией заставляет говорить и о зимних трансферах в принципе. Так складывается в последние годы, что их постепенно становится меньше —
Все остальные, а особенно хорошие команды из топ-5 лиг, участвующие в еврокубках, постепенно отказываются от зимних трансферов, они становятся атавизмом. Сбывается мечта Арсена Венгера, который в своё время хотел запретить январские окна. Происходит это по трём причинам.
Первая: вся футбольная сила всё больше и больше централизуется.
Вторая причина проистекает из первой. Футбол стал цензурироваться строжайшим умом аналитики — не только с точки зрения происходящего на поле, но и в организационным процессом. В хороших спортивных департаментах отметили, что зимние покупки часто плохо соответствуют критерию «цена-качество». Одним из первых об этом заговорил менеджер дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк — в Германии вообще январские окна традиционно проходили достаточно спокойно, и в клубе заметили, что зимние покупки клубов в других лигах не особенно влияют на их результаты ни в краткосрочной перспективе, и ни в среднесрочной. При этом, говорил Цорк, в январе цена на игрока чаще завышается —
Третья причина суммирует две предыдущих. Соберём комбо из главных футбольных мудрецов Европы — добавим ко мнению Венгера мнение Ральфа Рангника, человека, воспитавшего уже несколько поколений немецких тренеров и сильно повлиявшего на организацию подхода к формированию команды. В одном из интервью он сказал слова, которые я вообще мог оставить единственными в этом тексте, и он не потерял бы смысловой нагрузки. «У меня есть команда, которая развивается и совершенствуется, и я вижу это. Я не понимаю, почему вдруг она может взять и перестать совершенствоваться», — сказал он об идее пожарных трансферов, оговорившись, что такие всё же возможны в совершенно крайних случаях — вроде эпидемии тяжёлых травм.
Эта мысль проста настолько, насколько и пугающа. Футбол так плотно присел на иглу рыночных отношений, что никто не воспринимает его без трансферов. Чаще они становятся шоу, а когда шоу имеет сжатые сроки, как в январе, оно собирает больше рейтингов. Клубы, выходящие на трансферную сцену в январе, скорее соревнуются в тщеславии, чем в желании улучшить кадровый потенциал команды.
Но таких менеджеров, как Рангник, становится всё больше. Потому большие зимние трансферы постепенно продолжат сходить на нет.
Антон Михашенок