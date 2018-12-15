Моуринью недоволен отсутствием зимних трансферов. Но они становятся атавизмом

Источник: Reuters

Жозе Моуринью недоволен (снова). Теперь ему не нравится работа руководства «Манчестер Юнайтед», которое не готовит никаких трансферов в январе. Понятно, что это часть любимых mind games португальца: чтобы доказать это, достаточно вспомнить, как Маур относился к зимним приобретениям ранее. Пять лет назад, ещё в «Челси», Жозе столкнулся с неслабым кризисом в нападении: на троих Самуэль Это’О, Фернандо Торрес и Демба Ба за 15 туров забили всего четыре мяча. Большинство журналистов и экспертов считали, что атака «Челси» нуждается в моментальном кадровом обновлении, но Моуринью проявил принципиальную позицию: никаких покупок в нападение зимой. Теперь, в похожей ситуации, когда у его команды игровой кризис, он едва ли не в открытую требует трансферов.

Моуринью, как и обычно, занимает противоположную мейнстриму позицию — в умении мочиться против ветра и элегантно оставаться при этом сухим с ним не сравнится ни один тренер в мире. Все считают, что Это’О старый, Торрес отработанный, а Ба — никакой? Окей, значит я буду верить в них до последнего и выступлю против трансферов. Все считают, что с зарплатной ведомостью размером с бюджет небольшой страны «МЮ» стыдно даже заводить речь о дополнительных приобетениях? Здорово, значит я буду надувать губы и требовать купить половину мира.

Однако Моуринью своей показательной позицией заставляет говорить и о зимних трансферах в принципе. Так складывается в последние годы, что их постепенно становится меньше — по-прежнему часто в январе закупаются только старательно утопающие клубы. О том, что это логично, но часто бесполезно (а иногда и ведёт к большим финансовым потерям), «Чемпионат» уже писал.

Все остальные, а особенно хорошие команды из топ-5 лиг, участвующие в еврокубках, постепенно отказываются от зимних трансферов, они становятся атавизмом. Сбывается мечта Арсена Венгера, который в своё время хотел запретить январские окна. Происходит это по трём причинам.

Первая: вся футбольная сила всё больше и больше централизуется. Топ-клубам больше и не особо нужно зимой кого-то подбирать, потому что летом они и так собрали всё, что хорошо лежало. Элитный клуб участников Лиги чемпионов практически не меняется, а следовательно не меняются и места прибытия лучших футбольных кадров. Даже самим игрокам стало выгоднее менять клубы летом, когда спрос на них будет больше, а следовательно и цена выше.

Вторая причина проистекает из первой. Футбол стал цензурироваться строжайшим умом аналитики — не только с точки зрения происходящего на поле, но и в организационным процессом. В хороших спортивных департаментах отметили, что зимние покупки часто плохо соответствуют критерию «цена-качество». Одним из первых об этом заговорил менеджер дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк — в Германии вообще январские окна традиционно проходили достаточно спокойно, и в клубе заметили, что зимние покупки клубов в других лигах не особенно влияют на их результаты ни в краткосрочной перспективе, и ни в среднесрочной. При этом, говорил Цорк, в январе цена на игрока чаще завышается — клубы-продавцы и агенты понимают, что если ты вышел на рынок, значит тебе действительно нужен этот игрок. А следовательно ты выложишь любые деньги.

Третья причина суммирует две предыдущих. Соберём комбо из главных футбольных мудрецов Европы — добавим ко мнению Венгера мнение Ральфа Рангника, человека, воспитавшего уже несколько поколений немецких тренеров и сильно повлиявшего на организацию подхода к формированию команды. В одном из интервью он сказал слова, которые я вообще мог оставить единственными в этом тексте, и он не потерял бы смысловой нагрузки. «У меня есть команда, которая развивается и совершенствуется, и я вижу это. Я не понимаю, почему вдруг она может взять и перестать совершенствоваться», — сказал он об идее пожарных трансферов, оговорившись, что такие всё же возможны в совершенно крайних случаях — вроде эпидемии тяжёлых травм.

Эта мысль проста настолько, насколько и пугающа. Футбол так плотно присел на иглу рыночных отношений, что никто не воспринимает его без трансферов. Чаще они становятся шоу, а когда шоу имеет сжатые сроки, как в январе, оно собирает больше рейтингов. Клубы, выходящие на трансферную сцену в январе, скорее соревнуются в тщеславии, чем в желании улучшить кадровый потенциал команды.

Но таких менеджеров, как Рангник, становится всё больше. Потому большие зимние трансферы постепенно продолжат сходить на нет.