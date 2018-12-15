«Боруссия» Д одержала шестую подряд победу в Бундеслиге, обыграв «Вердер»
Подошёл в концу матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер».
Подошёл в концу матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер».
Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Шмели» вышли вперёд уже на 19-й минуте — голом отметился Пако Алькасер. На 27-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество благодаря точному удару Марко Ройса. Спустя восемь минут отставание «Вердера» сократил Макс Крузе, однако до конца матча гости так и не сумели сравнять счёт.
«Боруссия» после 15 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 39 очков. «Шмели» на девять очков опережают ближайших преследователей в лице «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Баварии». «Вердер» (21) располагается на 9-й строчке.
|Боруссия Д
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2:1
Первый тайм: 2:1
|Вердер
|Люсьен Фавр
|Флориан Кохфельдт
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|10
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гвидо Винкманн (Германия)