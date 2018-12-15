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15 декабря, источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д одержала шестую подряд победу в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Подошёл в концу матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились дортмундская «Боруссия» и бременский «Вердер».

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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Шмели» вышли вперёд уже на 19-й минуте — голом отметился Пако Алькасер. На 27-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество благодаря точному удару Марко Ройса. Спустя восемь минут отставание «Вердера» сократил Макс Крузе, однако до конца матча гости так и не сумели сравнять счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Боруссия» после 15 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 39 очков. «Шмели» на девять очков опережают ближайших преследователей в лице «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Баварии». «Вердер» (21) располагается на 9-й строчке.

Боруссия Д 2:1
Первый тайм: 2:1
Вердер
15.12.2018, 20:30 основной раунд: 15-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Люсьен Фавр Флориан Кохфельдт
Голы
19′ Пако Алькасер (Рафаэл Геррейру) 9
27′ Марко Ройс (Дж. Санчо) 11
10 Макс Крузе (Л. Аугустинссон) 35′
Составы
Роман Бюрки 1
Абду Диалло 4
Ашраф Хакими 5
Мануэль Аканджи 16
Лукаш Пищек 26
45+2′ Томас Дилэйни 6
Марко Ройс 11
Аксель Витсель 28
89′ Рафаэл Геррейру 13
Кристиан Пулишич 22
90′ Джейдон Санчо 7
Максимиллиан Филипп 20
81′ Пако Алькасер 9
Марио Гетце 10
1 Иржи Павленка
5 Людвиг Аугустинссон
15 Себастьян Лангкамп 39′
18 Никлас Мойсандер
23 Теодор Гебреселассие
17 Нури Шахин
9 Мартин Харник 49′
10 Макс Крузе
30 Дави Классен 18′
6 Кевин Мевальд 80′
35 Максимилиан Эггештайн 83′
19 Джошуа Саджент 88′
11 Милот Рашица 73′
8 Юя Осако
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 5
4 Угловые 10
12 Фолы 15
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Гвидо Винкманн (Германия)
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