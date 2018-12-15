«Боруссия» Д одержала шестую подряд победу в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



«Шмели» вышли вперёд уже на 19-й минуте — голом отметился Пако Алькасер. На 27-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество благодаря точному удару Марко Ройса. Спустя восемь минут отставание «Вердера» сократил Макс Крузе, однако до конца матча гости так и не сумели сравнять счёт.