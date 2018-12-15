Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» в случае получения тренерских лицензий

Источник: РИА "Новости"

Голландские СМИ в ноябре сообщили о том, что Березуцкие прибудут на сбор «Витесса» в Португалию в январе, после чего останутся в клубе до конца текущего сезона. Главным тренером голландской команды является бывший наставник ЦСКА и российской сборной Леонид Слуцкий.

«На данный момент мои амбиции таковы, что я хочу попробовать себя в работе тренером и понять, нравится ли мне это. Если мне понравится, то тогда я могу с уверенностью сказать, что захочу стать главным в лучшем клубе мира. Сейчас не могу официально заявить, что с января буду работать в тренерском штабе “Витесса”, осталось два пункта, которые необходимо решить. Во-первых, сдача экзамена, без лицензии нельзя работать, экзамен можно будет сдать 20-го числа», — сообщил Березуцкий.

«Еще нужно получить вид на работу. Если вот это произойдет, то тогда в январе мы должны будем поехать на сборы», — добавил он.

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.