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01:55 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби чемпионата Италии

ТАСС, 16 декабря. «Ювентус» победил «Торино» со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе — домашней арене «Торино».

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Источник: AFP 2018

Единственный мяч на 70-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Он забил 11-й гол в Серии А и делит первую строчку в списке бомбардиров с польским нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком.

Туринское дерби или «Дерби делла Моле» состоялось в 199-й раз, «Ювентус» одержал 88-ю победу при 56 поражениях и 55 ничьих.

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«Ювентус» одержал 15-ю победу в 16 матчах. Команда еще ни разу не проиграла в чемпионате и занимает первое место в турнирной таблице с 46 очками. «Торино» идет на шестой позиции с 22 очками.

Ранее в субботу миланский «Интер» дома победил «Удинезе» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Мауро Икарди с пенальти на 76-й минуте.

Торино 0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
15.12.2018, 22:30 основной раунд: 16-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Массимилиано Аллегри
Голы
7 Криштиану Роналду 70′
Составы
Армандо Иццо 5
Коффи Джиджи 30
Николя Нкулу 33
Даниэле Базелли 8
Суалихо Мейте 23
Томас Ринкон 88
Андреа Белотти 9
27′ Симоне Дзадза 11
20′ Сальваторе Сиригу 39
Сальвадор Ичасо 1
85′ Ола Эйна 34
Алехандро Беренгер 21
72′ 75′ Кристиан Ансальди 15
Витторио Париджини 27
22 Маттиа Перин 90+2′
2 Маттиа Де Шильо
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
5 Миралем Пьянич 48′
14 Блез Матюиди
23 Эмре Джан 51′
17 Марио Манджукич
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду 70′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 4
7 Угловые 5
17 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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