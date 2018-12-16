«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби чемпионата Италии

Источник: AFP 2018

Единственный мяч на 70-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Он забил 11-й гол в Серии А и делит первую строчку в списке бомбардиров с польским нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком.

Туринское дерби или «Дерби делла Моле» состоялось в 199-й раз, «Ювентус» одержал 88-ю победу при 56 поражениях и 55 ничьих.

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«Ювентус» одержал 15-ю победу в 16 матчах. Команда еще ни разу не проиграла в чемпионате и занимает первое место в турнирной таблице с 46 очками. «Торино» идет на шестой позиции с 22 очками.