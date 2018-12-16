«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби чемпионата Италии
ТАСС, 16 декабря. «Ювентус» победил «Торино» со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе — домашней арене «Торино».
ТАСС, 16 декабря. «Ювентус» победил «Торино» со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе — домашней арене «Торино».
Единственный мяч на 70-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Он забил 11-й гол в Серии А и делит первую строчку в списке бомбардиров с польским нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком.
Туринское дерби или «Дерби делла Моле» состоялось в 199-й раз, «Ювентус» одержал 88-ю победу при 56 поражениях и 55 ничьих.
«Ювентус» одержал 15-ю победу в 16 матчах. Команда еще ни разу не проиграла в чемпионате и занимает первое место в турнирной таблице с 46 очками. «Торино» идет на шестой позиции с 22 очками.
Ранее в субботу миланский «Интер» дома победил «Удинезе» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Мауро Икарди с пенальти на 76-й минуте.
|Вальтер Маццарри
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)