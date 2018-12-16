Способен ли «МЮ» отнять очки у «Ливерпуля»?

Источник: AFP 2018

Два великих клуба решают в этом сезоне совсем разные задачи. «Ливерпуль» — единственный, кто в этом сезоне английской премьер-лиги до сих пор не знает поражений. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу с 42 очками. «МЮ» же находится вне пределов первой пятерки, и чтобы вернуться в нее подопечным Жозе Моуринью придется очень постараться. Дело в том, что идущий пятым «Арсенал» опережает манкунианцев уже на восемь очков. «МЮ» в последних пяти турах одержал лишь одну победу — над безнадежными аутсайдерами из «Фулхэма».

Футбол Англия 2018/2019 Тур 17, 16.12.2018, 19:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -

У Моуринью по-прежнему серьезные проблемы с составом, который он тасует каждый матч. На «Энфилде» не сыграют Линделоф, Санчес, Смоллинг, Шоу и Марсьяль — потери более чем серьезные. Учитывая, что на домашней арене «Ливерпуля» «Юнайтед» не может просто забить уже три матча подряд, перспективы гостей вырисовываются совсем не радужные.

На неделе обе команды проводили свои заключительные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ливерпулю» для выхода в плей-офф нужна была победа над «Наполи», и он ее добыл, пусть и с огромным трудом. «МЮ» же безвольно проиграл в Валенсии, хоть и та игра не имела никакого турнирного значения. Впрочем, с таким футболом, который сейчас показывает «МЮ», в плей-офф Лиги чемпионов он не задержится.