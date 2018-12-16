Способен ли «МЮ» отнять очки у «Ливерпуля»?
Центральная игра 17 тура чемпионата Англии состоится на «Энфилде», где встретятся одни из самых непримиримых соперников на всем Туманном Альбионе — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Центральная игра 17 тура чемпионата Англии состоится на «Энфилде», где встретятся одни из самых непримиримых соперников на всем Туманном Альбионе — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Два великих клуба решают в этом сезоне совсем разные задачи. «Ливерпуль» — единственный, кто в этом сезоне английской
У Моуринью
На неделе обе команды проводили свои заключительные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов. «Ливерпулю» для выхода в
В букмекерской компании «Лига Ставок» считают, что «Ливерпуль» является серьезным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу футболистов Клоппа составляет всего 1,55, в то время как выигрыш «Манчестер Юнайтед» оценивается в 6,25. Учитывая низкую результативность последних встреч этих команд на «Энфилде», можно также рассмотреть пари на тотал меньше 2,5 голов. Коэффициент на этот вариант исхода составляет 2,20.