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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына. Об этом сообщается на сайте команды.

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Источник: Reuters

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против «Герты», который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.

«Штутгарт» одержал победу в матче со счетом 2:1. Гентер-младший провел на поле все 90 минут.

В апреле 2017 года болельщик немецкого «РБ Лейпциг» скончался во время матча Бундеслиги. Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком, а позднее умер от сердечного приступа в больнице.

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