«Севилья» с Промесом обыграла «Жирону» и поднялась на второе место в Примере

Источник: AFP 2018

Встреча команд состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 55-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Жироны», который успешно реализовал полузащитник «Севильи» Эвер Банега. Второй гол хозяев на свой счёт записал испанский хавбек Пабло Сарабия.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне играющий за «Севилью», вышел на замену на 89-й минуте встречи, но не отметился результативными действиями.