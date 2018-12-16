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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» с Промесом обыграла «Жирону» и поднялась на второе место в Примере

В матче 16-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Жирону».

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Источник: AFP 2018

Встреча команд состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 55-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Жироны», который успешно реализовал полузащитник «Севильи» Эвер Банега. Второй гол хозяев на свой счёт записал испанский хавбек Пабло Сарабия.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне играющий за «Севилью», вышел на замену на 89-й минуте встречи, но не отметился результативными действиями.

«Севилья» набрала 31 очко и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона» (21) располагается на 10-м месте в таблице Примеры.

Севилья 2:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
16.12.2018, 14:00 основной раунд: 16-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Эусебио Сакристан
Голы
55′ Эвер Банега 10
64′ Пабло Сарабия (В. Бен Йеддер) 17
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Даниэл Каррису 6
Роке Меса 7
85′ Эвер Банега 10
Андре Силва 12
Гонсалес Хесус Навас 16
89′ Пабло Сарабия 17
79′ Симон Кьер 4
Габриэль Меркадо 25
89′ Серхио Эскудеро 18
Квинси Промес 21
90′ Виссам Бен Йеддер 9
Гильерме Арана 23
1 Горка Ираисос
2 Бернардо Эспиноса
4 Чимено Хонас Ромалью
15 Рамирес Лопес Хуанпе
8 Пере Понс
9 Кристиан Порту
10 Гарсиа Фрейре Борха
29 Педро Порро
7 Кристиан Стуани
12 Дуглас Луис 62′
23 Алейкс Гарсия
34 Валери Фернандес 71′ 33′
22 Сейду Думбья 81′
6 Алекс Гранель
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
18 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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