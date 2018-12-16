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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Солари объяснил, почему не выпустил на поле Иско в дерби с «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари на пресс-конференции рассказал, почему полузащитник Иско провёл на скамейке запасных весь домашний матч 16-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (1:0).

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Источник: Reuters

«В моих интересах, чтобы все игроки чувствовали себя хорошо, были счастливы и преданы делу. Стараюсь не допускать ошибок при выборе состава или при заменах, ведь это моя работа.

Я заменил Марко Асенсио на Даниеля Себальоса, потому что он устал. Затем я выпустил Федерико Вальверде в полузащиту. Винисиус Жуниор вышел на полу, поскольку он был единственным нападающим на скамейке, способным заменить Карима Бензема, — приводит слова Солари Marca.

Ранее сообщалось, что у Солари испортились отношения с Иско. По некоторым данным, наставник «Реала» был недоволен избыточным весом полузащитника после операции по удалению аппендицита. Игрок не пожал Сантьяго руку по окончании выездного матча 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3).

Накануне встречи с «Райо Вальекано» стало известно, что президент «сливочных» Флорентино Перес попросил Солари наладить отношения с Иско.

Реал 1:0
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
15.12.2018, 20:30 основной раунд: 16-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Мичел
Голы
13′ Карим Бензема (Л. Васкес) 9
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Лукас Васкес 17
Тони Кроос 8
Маркос Льоренте 18
71′ Марко Асенсио 20
Дани Себальос 24
90′ Лука Модрич 10
Федерико Вальверде 15
78′ Карим Бензема 9
Винисиус Жуниор 28
13 Столе Димитриевски
2 Роберто Роман Тригеро Тито
7 Алекс Морено
20 Эмилиано Веласкес
17 Луис Адвинкула
18 Ривера Альваро Гарсия
27 Санти Комесанья
12 Жаннелли Имбула 83′
23 Алехандро Гальвес 54′ 39′
21 Абдулае Ба
11 Адриан Эмбарба 73′
15 Алекс Алегрия
4 Альваро Медран 54′
14 Тиагу Мануэл Бебе 64′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
4 Угловые 4
15 Фолы 18
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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