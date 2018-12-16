Солари объяснил, почему не выпустил на поле Иско в дерби с «Райо Вальекано»

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«В моих интересах, чтобы все игроки чувствовали себя хорошо, были счастливы и преданы делу. Стараюсь не допускать ошибок при выборе состава или при заменах, ведь это моя работа.

Я заменил Марко Асенсио на Даниеля Себальоса, потому что он устал. Затем я выпустил Федерико Вальверде в полузащиту. Винисиус Жуниор вышел на полу, поскольку он был единственным нападающим на скамейке, способным заменить Карима Бензема, — приводит слова Солари Marca.

Ранее сообщалось, что у Солари испортились отношения с Иско. По некоторым данным, наставник «Реала» был недоволен избыточным весом полузащитника после операции по удалению аппендицита. Игрок не пожал Сантьяго руку по окончании выездного матча 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3).