«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Педро и Азара

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Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Педро Родригес и Эден Азар, которые отличились на 17-й и 33-й минутах соответственно. За хозяев гол на 66-й минут забил Соломон Марч. Таким образом, «Челси» одержал вторую подряд победу в АПЛ, а «Брайтон» потерпел второе кряду поражение.