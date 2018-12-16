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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Педро и Азара

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Педро Родригес и Эден Азар, которые отличились на 17-й и 33-й минутах соответственно. За хозяев гол на 66-й минут забил Соломон Марч. Таким образом, «Челси» одержал вторую подряд победу в АПЛ, а «Брайтон» потерпел второе кряду поражение.

«Челси» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на семь очков от лидирующего «Манчестер Сити». «Брайтон» (21) находится на 13-й строчке.

Брайтон & Хоув 1:2
Первый тайм: 0:2
Челси
16.12.2018, 16:30 основной раунд: 17-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Маурицио Сарри
Голы
66′ Солли Марч (Ф. Бернарду) 20
11 Родригес Педро (Э. Азар) 17′
10 Эден Азар (Виллиан) 33′
Составы
Мэтью Райан 1
55′ Льюис Данк 5
Леон Балогун 14
Мартин Монтойя 22
Фернандес Бернарду 30
Дэйл Стивенс 6
Солли Марч 20
Дэйви Преппер 24
81′ Паскаль Гросс 13
Ив Биссума 8
83′ Антони Кноккарт 11
Юрген Локадиа 9
60′ Гленн Маррей 17
69′ Флорин Андоне 10
1 Кепа Аррисабалага 90′
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо 87′
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте
22 Виллиан
17 Матео Ковачич 75′
8 Росс Баркли
10 Эден Азар 83′
18 Оливье Жиру
11 Родригес Педро 66′
12 Рубен Лофтус-Чик
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 3
4 Угловые 1
14 Фолы 6
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
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