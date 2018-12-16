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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт на стадионе «Энфилд» сегодня, 16 декабря.

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«Ливерпуль»: Алисон, Клайн, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Морено, Хендерсон, Лаллана, Камашу, Старридж, Шакири.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Янг, Линделёф, Смоллинг, Дармиан, Лингард, Эррера, Матич, Лукаку, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Бейи, Валенсия, Погба, Мата, Феллайни, Марсьяль.

«Ливерпуль» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая на два балла от лидирующего «Манчестер Сити». У мерсисайдцев матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» (26) — на шестой строчке.

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