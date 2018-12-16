«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура английской
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура английской
«Ливерпуль»: Алисон, Клайн, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Миньоле, Морено, Хендерсон, Лаллана, Камашу, Старридж, Шакири.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Янг, Линделёф, Смоллинг, Дармиан, Лингард, Эррера, Матич, Лукаку, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Бейи, Валенсия, Погба, Мата, Феллайни, Марсьяль.
«Ливерпуль» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая на два балла от лидирующего «Манчестер Сити». У мерсисайдцев матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» (26) — на шестой строчке.