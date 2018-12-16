«Саутгемптон» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в АПЛ

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Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

В середине первого тайма команды обменялись голами, отличились Дэнни Ингс и Генрих Мхитарян. В концовке тайма Ингс вновь вывел вперёд хозяев, но во второй половине встречи Мхитарян сравнял счёт. В самом конце матча победу «святым» принёс Чарльз Остин.

Для «Арсенала» это поражение стало первым после 14-матчевой беспроигрышной серии в Премьер-лиге.

«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата, набрав 34 очка. «Саутгемптон» (12) поднялся на 17-е место, покинув зону вылета.