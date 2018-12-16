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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Саутгемптон» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» победил «Арсенал» со счётом 3:2.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

В середине первого тайма команды обменялись голами, отличились Дэнни Ингс и Генрих Мхитарян. В концовке тайма Ингс вновь вывел вперёд хозяев, но во второй половине встречи Мхитарян сравнял счёт. В самом конце матча победу «святым» принёс Чарльз Остин.

Для «Арсенала» это поражение стало первым после 14-матчевой беспроигрышной серии в Премьер-лиге.

«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата, набрав 34 очка. «Саутгемптон» (12) поднялся на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Бёрнли», а «Саутгемптону» предстоит выездная игра с «Хаддерсфилд Таун». Оба матча состоятся 22 декабря.

Саутгемптон 3:2
Первый тайм: 2:1
Арсенал
16.12.2018, 16:30 основной раунд: 17-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Эмери Унаи
Голы
20′ Дэнни Ингс (М. Таргетт) 9
44′ Дэнни Ингс (Н. Редмонд) 9
85′ Чарли Остин (Ш. Лонг) 10
7 Генрих Мхитарян (Н. Монреаль) 28′
7 Генрих Мхитарян (А. Ляказетт) 53′
Составы
Алекс Маккарти 1
Мая Йосида 3
Янник Вестергор 4
Мэт Таргетт 33
51′ Ян Беднарек 35
Ян Валери 43
Ориоль Ромеу 14
Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
71′ 90′ Стюарт Армстронг 17
Тайрек Джонсон 51
71′ Дэнни Ингс 9
Чарли Остин 10
63′ Натан Редмонд 22
90+5′ Шейн Лонг 7
19 Бернд Лено
6 Лоран Косьельни 60′
18 Начо Монреаль
7 Генрих Мхитарян
11 Лукас Торрейра
29 Маттео Гендузи
34 Гранит Джака
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
2 Эктор Бельерин 45′
9 Александр Ляказетт
12 Штефан Лихтштайнер 74′
15 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
17 Алекс Ивоби 70′
10 Месут Езил
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 4
4 Угловые 5
12 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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