«Фиорентина» обыграла «Эмполи» и прервала серию из 8 матчей без побед в Серии А

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кевин Миральяс, Джованни Симеоне и Брайан Дабо. За гостей гол забил Раде Крунич. Таким образом, «Фиорентина» прервала серию из восьми матчей без побед в Серии А (шесть ничьих, два поражения), а «Эмполи» прервал серию из четырёх игр без поражений (три победы, одна ничья).