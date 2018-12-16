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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» обыграла «Эмполи» и прервала серию из 8 матчей без побед в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Эмполи».

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Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кевин Миральяс, Джованни Симеоне и Брайан Дабо. За гостей гол забил Раде Крунич. Таким образом, «Фиорентина» прервала серию из восьми матчей без побед в Серии А (шесть ничьих, два поражения), а «Эмполи» прервал серию из четырёх игр без поражений (три победы, одна ничья).

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Сампдория» на своём поле обыграла «Парму» со счётом 2:0 благодаря голам Джанлуки Капрари и Фабио Квальяреллы, а «Фрозиноне» в родных стенах потерпел поражение от «Сассуоло» (0:2).

Фиорентина 3:1
Первый тайм: 1:1
Эмполи
16.12.2018, 17:00 основной раунд: 16-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Джузеппе Якини
Голы
40′ Кевин Миральяс (Дж. Симеоне) 11
59′ Джованни Симеоне 9
78′ Бриан Дабо 14
33 Раде Крунич (Ф. Капуто) 23′
Составы
Альбан Лафон 1
Федерико Чеккерини 5
Херман Пеццела 20
Витор Угу 31
65′ Жерсон 8
53′ Марко Бенасси 24
Джованни Симеоне 9
Федерико Кьеза 25
90′ Кристиано Бираги 3
Давид Ганцко 16
75′ Кристиан Нергор 6
Валентен Эйсерик 7
75′ Кевин Миральяс 11
Бриан Дабо 14
1 Иван Проведель
2 Джованни Ди Лоренцо
5 Фредерик Весели
22 Доменико Майетта
26 Матиас Сильвестре
33 Раде Крунич 55′
11 Франческо Капуто
20 Антонио Ла Гумина
13 Лука Антонелли 71′
27 Йоэль Унтерзее
8 Хамед Джуниор Траоре 72′
6 Миха Зайц
10 Исмаэль Беннасер 53′
28 Леонардо Капецци
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
2 Угловые 3
20 Фолы 18
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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