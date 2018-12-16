«Фиорентина» обыграла «Эмполи» и прервала серию из 8 матчей без побед в Серии А

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кевин Миральяс, Джованни Симеоне и Брайан Дабо. За гостей гол забил Раде Крунич. Таким образом, «Фиорентина» прервала серию из восьми матчей без побед в Серии А (шесть ничьих, два поражения), а «Эмполи» прервал серию из четырёх игр без поражений (три победы, одна ничья).
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Сампдория» на своём поле обыграла «Парму» со счётом 2:0 благодаря голам Джанлуки Капрари и Фабио Квальяреллы, а «Фрозиноне» в родных стенах потерпел поражение от «Сассуоло» (0:2).