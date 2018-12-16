«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» благодаря дублям Поульсена и Вернера

Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена».
Счёт открыл Юссуф Поульсен, которому ассистировал Кевин Кампль. Вскоре Поульсен оформил дубль, в этот раз ему ассистировал Тимо Вернер. В конце первого тайма Карим Онисиво с паса Левина Эцтунали сократил разрыв в счёте. Во второй половине встречи дублем отметился Вернер.
После матча «РБ Лейпциг», набрав 28 очков, остался на четвёртом месте в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (19) по-прежнему занимает 10-е место.
В следующем туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Баварией», а «Майнцу» предстоит домашняя игра с «Айнтрахтом». Оба матча состоятся 19 декабря.