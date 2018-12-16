«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» благодаря дублям Поульсена и Вернера

Счёт открыл Юссуф Поульсен, которому ассистировал Кевин Кампль. Вскоре Поульсен оформил дубль, в этот раз ему ассистировал Тимо Вернер. В конце первого тайма Карим Онисиво с паса Левина Эцтунали сократил разрыв в счёте. Во второй половине встречи дублем отметился Вернер.