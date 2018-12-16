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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» благодаря дублям Поульсена и Вернера

В матче 15-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» со счётом 4:1.

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Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена».

Счёт открыл Юссуф Поульсен, которому ассистировал Кевин Кампль. Вскоре Поульсен оформил дубль, в этот раз ему ассистировал Тимо Вернер. В конце первого тайма Карим Онисиво с паса Левина Эцтунали сократил разрыв в счёте. Во второй половине встречи дублем отметился Вернер.

После матча «РБ Лейпциг», набрав 28 очков, остался на четвёртом месте в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Майнц» (19) по-прежнему занимает 10-е место.

В следующем туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Баварией», а «Майнцу» предстоит домашняя игра с «Айнтрахтом». Оба матча состоятся 19 декабря.

РБ Лейпциг 4:1
Первый тайм: 2:1
Майнц
16.12.2018, 17:30 основной раунд: 15-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Рангник Сандро Шварц
Голы
14′ Юссуф Поульсен (К. Кампль) 9
19′ Юссуф Поульсен (Т. Вернер) 9
74′ Тимо Вернер (Д. Демме) 11
88′ Тимо Вернер (Ю. Поульсен) 11
21 Карим Онисиво (Л. Озтунали) 38′
Составы
Петер Гулачи 1
51′ Вилли Орбан 4
27′ Дайот Упамекано 5
Ибраима Конате 6
Марсель Хальстенберг 23
42′ Марсель Забитцер 7
Диего Демме 31
Юссуф Поульсен 9
85′ Лукас Клостерманн 16
Штефан Ильзанкер 13
45′ Кевин Кампль 44
Конрад Ляймер 27
89′ Тимо Вернер 11
Арминду Брума 17
27 Робин Центнер 66′
3 Аарон Кариколь
16 Штефан Белль
18 Даниэль Брозински
19 Мусса Ниакате 54′
6 Данни Латца 52′
25 Жан-Филипп Гбамен
9 Жан-Филипп Матета
7 Робин Куэйсон 67′
10 Александру Максим
8 Левин Озтунали 83′
5 Жан-Пол Боэтиус
21 Карим Онисиво 78′
20 Энтони Уджа
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 5
6 Угловые 2
10 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мартин Петерсен (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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