Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска1
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф2
Байер1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ливерпуль3
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг4
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним2
Лилль3
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина3
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
Парма0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув1
Челси2
Футбол. Зарубежный
16:30
Саутгемптон3
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья2
Жирона0
Все события
Фоторепортажи
18Год Дзюбы: лидер сборной и герой нации
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери поведал о трансферных планах «Арсенала» на январь

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери намекнул, что не стоит ждать от клуба многочисленных приобретений в январское трансферное окно. При этом клуб может кем-то усилиться, если найдётся подходящий вариант.

Наверх
Источник: AP 2018

«Пока не знаю, будем ли усиливать команду в январе. В это время на трансферном рынке не так много вариантов. Если сможем найти того, кто сможет нам помочь, то приобретём. Но только в том случае, если будем считать, новичок нам действительно поможет.

Январь — не лучшее время для приобретений, но посмотрим. Клуб ведёт работу в этом направлении. Будем кого-то приобретать только в том случае, если это футболист высочайшего уровня или игрок, который лучше кого-то из нынешнего состава, — цитирует Эмери официальный сайт «Арсенала».

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 За что могут отстранить лидеров биатлонной сборной России?
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
Сборная России разгромила финнов и поставила нереальный рекорд
«Ливерпуль» обыграл МЮ и возглавил таблицу чемпионата Англии
Российские гандболистки проиграли в финале чемпионата Европы
Аршавин вернулся в «Зенит». В новом статусе
Мужская сборная Швеции выиграла эстафету на этапе Кубка мира
«Леванте» — «Барселона»: видеотрансляция начнется в 22:45
Самуэльссон получил от WADA ответ на вопрос о российском допинге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь