«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба
Английский «Манчестер Юнайтед» готов продать французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.
Английский «Манчестер Юнайтед» готов продать французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.
Основным претендентом на французского игрока является туринский «Ювентус». По информации источника, в сделку по Погба может быть включен босниец Миралем Пьянич или бразилец Алекс Сандро.
У Погба затяжной конфликт с главным тренером английской команды Жозе Моуринью.
Француз перешел из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. В Английской