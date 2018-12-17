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08:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» готов продать французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

Основным претендентом на французского игрока является туринский «Ювентус». По информации источника, в сделку по Погба может быть включен босниец Миралем Пьянич или бразилец Алекс Сандро.

У Погба затяжной конфликт с главным тренером английской команды Жозе Моуринью.

Француз перешел из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. В Английской премьер-лиги (АПЛ) он сыграл 14 матчей, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

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