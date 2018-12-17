«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Погба

Основным претендентом на французского игрока является туринский «Ювентус» . По информации источника, в сделку по Погба может быть включен босниец Миралем Пьянич или бразилец Алекс Сандро.

Француз перешел из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. В Английской премьер-лиги (АПЛ) он сыграл 14 матчей, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.