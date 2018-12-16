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20:59 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл МЮ и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 16 декабря. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 3:1 обыграли «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: AFP 2018

В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (24-я минута) и Джердан Шакири (73, 81). У гостей отличился Джесси Лингард (33).

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 18, 21.12.2018, 23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
-Ливерпуль-

«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу над МЮ в чемпионате Англии за пять лет. В предыдущий раз мерсисайдцы обыгрывали «Манчестер Юнайтед» на своем поле 1 сентября 2013 года (1:0).

Команда Юргена Клоппа одержала 14 побед при трех ничьих, не потерпев ни одного поражения, что является лучшим результатом «Ливерпуля» в национальном чемпионате за всю историю существования клуба.

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ с 45 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и идет на шестом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Днем позднее «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Кардиффа».

Ливерпуль 3:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
16.12.2018, 19:00 основной раунд: 17-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Жозе Моуринью
Голы
24′ Садио Мане (Фабинью) 10
73′ Джердан Шачири 23
80′ Джердан Шачири 23
14 Джесси Лингард 33′
Составы
Алиссон 13
Натаниел Клайн 2
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Джорджиньо Вайналдум 5
Роберту Фирмину 9
Мохамед Салах 11
Фабинью 3
70′ Наби Кейта 8
Джердан Шачири 23
84′ Садио Мане 10
Джордан Хендерсон 14
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
18 Эшли Янг
36 Маттео Дармиан
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку 40′
10 Маркус Рэшфорд
20 Диогу Далот 45′ 26′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 85′
8 Хуан Мануэль Мата
21 Андер Агуэра Эррера 79′
11 Антони Марсьяль
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 2
13 Угловые 2
6 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
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