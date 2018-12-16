«Ливерпуль» обыграл МЮ и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу

В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (24-я минута) и Джердан Шакири (73, 81). У гостей отличился Джесси Лингард (33).
«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу над МЮ в чемпионате Англии за пять лет. В предыдущий раз мерсисайдцы обыгрывали «Манчестер Юнайтед» на своем поле 1 сентября 2013 года (1:0).
Команда Юргена Клоппа одержала 14 побед при трех ничьих, не потерпев ни одного поражения, что является лучшим результатом «Ливерпуля» в национальном чемпионате за всю историю существования клуба.
«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ с 45 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и идет на шестом месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 21 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Днем позднее «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Кардиффа».