«Наполи» победил «Кальяри» в Серии А благодаря голу на 91-й минуте

Матч прошёл с преимуществом «Наполи», который нанёс 12 ударов по воротам против шести у соперника, но забить гостям удалось лишь в самой концовке встречи. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте.