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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» победил «Кальяри» в Серии А благодаря голу на 91-й минуте

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Кальяри» уступил «Наполи» счётом 0:1. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».

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Источник: AFP 2018

Матч прошёл с преимуществом «Наполи», который нанёс 12 ударов по воротам против шести у соперника, но забить гостям удалось лишь в самой концовке встречи. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте.

После матча «Наполи», набрав 38 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков. «Кальяри» (17) остался на 13-м месте.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет со СПАЛом. «Кальяри» предстоит выездная встреча с «Лацио». Оба матча состоятся 22 декабря.

Кальяри 0:1
Первый тайм: 0:0
Наполи
16.12.2018, 20:00 основной раунд: 16-й тур Sardegna Arena
Главные тренеры
Роландо Маран Карло Анчелотти
Голы
99 Аркадиуш Милик 90+1′
Составы
Алессио Краньо 28
Рагнар Клаван 15
Паоло Фараго 24
Филип Брадарич 6
Жоау Педру 10
Николо Барелла 18
48′ Симоне Падоин 20
Артур Ионицэ 21
87′ Фабио Пизакане 19
Лука Чигарини 8
80′ Филиппо Романья 56
Марко Андреолли 3
69′ Диегу Фариас 17
89′ Марко Сау 25
25 Давид Оспина
19 Никола Максимович 72′
26 Калиду Кулибали
31 Фаузи Гулям
5 Маркес Лоурейру Аллан
8 Фабиан Руис
20 Петр Зелиньски
99 Аркадиуш Милик
2 Кевин Малькюи 80′
7 Хосе Кальехон
42 Амаду Диавара 62′
14 Дрис Мертенс
11 Адам Унас 71′
24 Лоренцо Инсинье 79′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
2 Угловые 10
15 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
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