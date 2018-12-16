«Наполи» победил «Кальяри» в Серии А благодаря голу на 91-й минуте

Матч прошёл с преимуществом «Наполи», который нанёс 12 ударов по воротам против шести у соперника, но забить гостям удалось лишь в самой концовке встречи. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте.
После матча «Наполи», набрав 38 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков. «Кальяри» (17) остался на 13-м месте.
В следующем туре «Наполи» дома сыграет со СПАЛом. «Кальяри» предстоит выездная встреча с «Лацио». Оба матча состоятся 22 декабря.