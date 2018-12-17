Хет-трик Месси принёс «Барселоне» крупную победу в матче с «Леванте»

Счёт был открыт на 35-й минуте встречи, отличился Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. Через несколько минут Месси увеличил преимущество гостей, в этом эпизоде голевой пас на счету Серхио Бускетса. В начале второго тайма Месси сначала довёл счёт до крупного, а затем с паса Артуро Видаля оформил хет-трик. В концовке встречи гол забил Жерар Пике. Голевой передачей вновь отметился Месси.