Хет-трик Месси принёс «Барселоне» крупную победу в матче с «Леванте»

Счёт был открыт на 35-й минуте встречи, отличился Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. Через несколько минут Месси увеличил преимущество гостей, в этом эпизоде голевой пас на счету Серхио Бускетса. В начале второго тайма Месси сначала довёл счёт до крупного, а затем с паса Артуро Видаля оформил хет-трик. В концовке встречи гол забил Жерар Пике. Голевой передачей вновь отметился Месси.
После матча «Барселона», набрав 34 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (22) остался на восьмом месте.
В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Сельтой». Матч состоится 22 декабря. «Леванте» предстоит выездная встреча с «Райо Вальекано» (23 декабря).