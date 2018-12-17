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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Месси принёс «Барселоне» крупную победу в матче с «Леванте»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Леванте» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

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Источник: AFP 2018

Счёт был открыт на 35-й минуте встречи, отличился Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. Через несколько минут Месси увеличил преимущество гостей, в этом эпизоде голевой пас на счету Серхио Бускетса. В начале второго тайма Месси сначала довёл счёт до крупного, а затем с паса Артуро Видаля оформил хет-трик. В концовке встречи гол забил Жерар Пике. Голевой передачей вновь отметился Месси.

После матча «Барселона», набрав 34 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (22) остался на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Сельтой». Матч состоится 22 декабря. «Леванте» предстоит выездная встреча с «Райо Вальекано» (23 декабря).

Леванте 0:5
Первый тайм: 0:2
Барселона
16.12.2018, 22:45 основной раунд: 16-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Эрнесто Вальверде
Голы
9 Луис Суарес (Л. Месси) 35′
10 Лионель Месси (С. Бускетс) 43′
10 Лионель Месси 47′
10 Лионель Месси (А. Видаль) 60′
3 Жерар Пике (Л. Месси) 88′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
25′ Робер Пьер 4
76′ Эрик Кабако 18
59′ Давид Ремесейро Хасон 23
Тоньо 3
Хосе Луис Моралес 11
Энис Барди 10
Хосе Кампанья 24
70′ Серхио Постиго 15
Саньин Прцич 8
69′ Рубен Рочина 16
Хорхе Андухар Коке 12
62′ Эммануэл Боатенг 21
Борха Майораль 2
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле
4 Иван Ракитич 36′
18 Жорди Альба 45′
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
24 Томас Фермален 52′
8 Артур
22 Артуро Видаль 78′
7 Филиппе Коутинью
11 Усман Дембеле 81′ 18′
6 Денис Суарес
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 9
15 Угловые 3
12 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
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