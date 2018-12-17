«Монако» проиграл «Лиону» в чемпионате Франции по футболу, Головин был удален с поля

Мячи забили Уссем Ауар (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (60).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и получил красную карточку на 47-й минуте встречи. 22-летний футболист был удален с поля за грубый фол. Пытаясь отобрать мяч, он наступил шипами на икроножную мышцу Фекиру. Арбитр вынес решение после просмотра видеоповтора.
В текущем сезоне Головин провел 12 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи. Две предыдущих игры команды россиянин пропустил по причине болезни.
«Монако» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Лион» идет на третьей позиции, на счету команды 31 очко.