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00:58 (мск), источник: ТАСС

«Монако» проиграл «Лиону» в чемпионате Франции по футболу, Головин был удален с поля

ТАСС, 17 декабря. «Монако» уступил «Лиону» в гостях со счетом 0:3 в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Мячи забили Уссем Ауар (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (60).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и получил красную карточку на 47-й минуте встречи. 22-летний футболист был удален с поля за грубый фол. Пытаясь отобрать мяч, он наступил шипами на икроножную мышцу Фекиру. Арбитр вынес решение после просмотра видеоповтора.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Головин провел 12 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи. Две предыдущих игры команды россиянин пропустил по причине болезни.

«Монако» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Лион» идет на третьей позиции, на счету команды 31 очко.

Лион 3:0
Первый тайм: 2:0
Монако
16.12.2018, 23:00 основной раунд: 18-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Тьерри Анри
Голы
6′ Уссем Ауар 8
34′ Набиль Фекир 18
59′ Ферлан Менди 22
Составы
Антони Лопеш 1
Кенни Тете 23
Ферлан Менди 22
Антониу Марселу 6
Фернанду де Оливейра Марсал 20
Люка Тузар 29
Набиль Фекир 18
46′ Мемфис Депай 11
85′ Джейсон Денайер 5
Мартен Террье 7
80′ Уссем Ауар 8
Папе Шейх Диоп 24
67′ Бертран Траоре 10
Мусса Дембеле 9
16 Диего Бенальо
24 Андреа Раджи 48′
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
39 Беньямин Хенрикс
8 Юри Тилеманс
17 Александр Головин 47′
9 Радамель Фалькао 46′
32 Бенуа Бадиашиле 53′
34 Мусса Силла
20 Насер Шадли 53′
36 Софьян Диоп
28 Жудилсон Мамаду Пеле 69′
42 Хан-Ноа Массенго
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
21 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 1
7 Угловые 1
14 Фолы 9
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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