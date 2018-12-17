«Спортинг» разгромил «Насьонал» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» разгромили «Насьонал» в 13-м туре чемпионата Португалии.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» разгромили «Насьонал» в 13-м туре чемпионата Португалии.
Встреча на поле «Спортинга» завершилась со счетом 5:2. У хозяев голы по дублю оформили Бас Дост (35-я, 87-я минуты), дважды реализовавший пенальти, и Бруну Фернандеш (70, 90+1), еще один гол забил Жереми Матье (75). У «Насьонала» отличились Жоау Камачо (6) и Александр Палочевич (25).
«Спортинг» идет на 2-м месте в чемпионате, на 2 очка отставая от лидера «Порту». «Насьонал» — 13-й.