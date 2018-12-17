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08:20 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Аякса» де Лигт стал обладателем премии лучшему молодому игроку Европы

ТАСС, 17 декабря. Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте издания.

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Источник: AFP 2018

По итогам опроса 19-летний голландец опередил защитника сборной Англии и «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, итальянского нападающего «Милана» Патрика Кутроне, полузащитника сборной Нидерландов и римской «Ромы» Джастина Клюйверта и бразильского полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Джуниора.

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В расширенный список претендентов на премию Golden Boy — 2018 были включены полузащитник московского «Спартака» Сергей Еременко, который имеет гражданства Финляндии и России, и защитник столичного «Локомотива» Михаил Лысов.

Де Лигт — воспитанник академии «Аякс», за основную команду дебютировал в 2016 году. В настоящий момент является капитаном амстердамского клуба. Всего на его счету 59 матчей и 7 голов в национальном чемпионате. Также он провел 13 матчей за сборную Нидерландов.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В прошлом году награду выиграл француз Килиан Мбаппе.

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