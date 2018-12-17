Футболист «Аякса» де Лигт стал обладателем премии лучшему молодому игроку Европы

Источник: AFP 2018

По итогам опроса 19-летний голландец опередил защитника сборной Англии и «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, итальянского нападающего «Милана» Патрика Кутроне, полузащитника сборной Нидерландов и римской «Ромы» Джастина Клюйверта и бразильского полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Джуниора.

В расширенный список претендентов на премию Golden Boy — 2018 были включены полузащитник московского «Спартака» Сергей Еременко, который имеет гражданства Финляндии и России, и защитник столичного «Локомотива» Михаил Лысов.

Де Лигт — воспитанник академии «Аякс», за основную команду дебютировал в 2016 году. В настоящий момент является капитаном амстердамского клуба. Всего на его счету 59 матчей и 7 голов в национальном чемпионате. Также он провел 13 матчей за сборную Нидерландов.