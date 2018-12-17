Польский тренер продолжит тренировать третью команду КПЛ
Главный тренер костанайского «Тобола» Марек Зуб в будущем сезоне продолжит работу в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер костанайского «Тобола» Марек Зуб в будущем сезоне продолжит работу в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Польский тренер уже готовится провести зарубежный первый
Ожидается, что главный тренер костанайцев продлит контракт с клубом еще на один сезон.
Напомним, Зуб возглавил «Тобол» в августе текущего года. Под его руководством команда завоевала бронзовые награды чемпионата и путевку в Лигу Европы. До приезда в Казахстан работал в родной Польше, Литве, Латвии, Китае и Беларуси. Под его руководством латвийский «Спартак» противостоял «Астане» в квалификации Лиги чемпионов в прошлом году и по сумме двух матчей уступил казахстанской команде.
В качестве наставника Зуб дважды приводил литовский «Жальгирис» к победам в чемпионате, в Кубке и Суперкубке страны.