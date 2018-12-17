Польский тренер продолжит тренировать третью команду КПЛ

Польский тренер уже готовится провести зарубежный первый учебно-тренировочный сбор, который состоится в начале будущего года в Турции. Туда же подъедут несколько потенциальных новичков на просмотр.

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Ожидается, что главный тренер костанайцев продлит контракт с клубом еще на один сезон.

Напомним, Зуб возглавил «Тобол» в августе текущего года. Под его руководством команда завоевала бронзовые награды чемпионата и путевку в Лигу Европы. До приезда в Казахстан работал в родной Польше, Литве, Латвии, Китае и Беларуси. Под его руководством латвийский «Спартак» противостоял «Астане» в квалификации Лиги чемпионов в прошлом году и по сумме двух матчей уступил казахстанской команде.