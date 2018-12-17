Вратарь «Витебска» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с супругой и ребенком

Как сообщает сайт УВД Витебского облисполкома, авария произошла 17 декабря около семи вечера. Легковой автомобиль Kia на 543-м километре трассы М1 занесло. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с эвакуатором Mercedes. Все погибшие — из Kia. Сообщается, что в машине ехала семья: муж с женой и двое детей. Взрослые, а также их шестилетний сын погибли на месте. Второй ребенок, которого везли в детском автокресле, выжил. Сейчас он в больнице. Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», в аварии погиб вратарь Андрей Щербаков.