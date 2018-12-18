Рабьо отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» и выведен из основного состава команды

— Рабьо сказал мне, что не хочет подписывать новый контракт, и желает уйти бесплатно из клуба по окончании сезона, — цитирует Yahoo Sports функционера. — Собираюсь ли я продолжить с ним переговоры? Нет, мы решили провести встречу, на которой он известил меня о своем желании уйти. В течение неопределенного времени он не будет принимать участия в матчах. Рабьо и его представители обманывали клуб и его фанатов в течение нескольких месяцев, что неуважительно по отношению к нам. Особенно, если учитывать то, что Адриан играл за нас с юношеской академии, и пользовался всеобщей нашей поддержкой. Мы были готовы пойти на все его условия, но теперь переговоры прекращены.