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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рабьо отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» и выведен из основного состава команды

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике заявил, что полузащитник Адриен Рабьо не хочет оставаться в команде после этого сезона.

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Источник: Reuters

— Рабьо сказал мне, что не хочет подписывать новый контракт, и желает уйти бесплатно из клуба по окончании сезона, — цитирует Yahoo Sports функционера. — Собираюсь ли я продолжить с ним переговоры? Нет, мы решили провести встречу, на которой он известил меня о своем желании уйти. В течение неопределенного времени он не будет принимать участия в матчах. Рабьо и его представители обманывали клуб и его фанатов в течение нескольких месяцев, что неуважительно по отношению к нам. Особенно, если учитывать то, что Адриан играл за нас с юношеской академии, и пользовался всеобщей нашей поддержкой. Мы были готовы пойти на все его условия, но теперь переговоры прекращены.

Рабьо сыграл в нынешнем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. За «ПСЖ» игрок выступает с 2012 года, за это время он провел 150 встреч, забил 13 голов и столько же раз ассистировал партнерам.

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